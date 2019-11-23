20 وظيفة أكثر شعبية بأميركا في 2019.. تعرف عليها

حظيت الوظائف في صناعة النفط والتصميم الداخلي وتكنولوجيا النانو بشعبية كبيرة في عام 2019.

وفي موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قال الكاتب أندي كيرز إنه بالتعاون مع فريق عمله قاموا بمقارنة أرقام التوظيف للصناعات بداية من يناير/كانون الثاني 2019 وصولا إلى سبتمبر/أيلول 2019، باستخدام بيانات من مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ووجدوا الصناعات ذات أعلى نسبة نمو في الوظائف خلال تلك الفترة، كالتالي:

20. أوضح الكاتب أن خدمات إعداد الضرائب وظفت 5600 شخص بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أنها شهدت نموا قدره 5.6%. وكان هذا القطاع يشغل 99 ألفا وثمانمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

19. وفر ناشرو البرمجيات 23 ألفا وخمسمئة فرصة عمل في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن هذه المهنة عرفت زيادة قدرها 5.6%، مع العلم أنه بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 418 ألفا وثمانمئة شخص في يناير/كانون الثاني.

18. أورد الكاتب أن منشآت إعادة تدوير المواد وغيرها من خدمات إدارة النفايات خلقت 4100 وظيفة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي شهدت زيادة بنسبة 5.6%، وكانت توفر فرص عمل لنحو 72 ألفا وثمانمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

17. تنامى عدد منظمي المؤتمرات والمعارض التجارية بنحو 3700 في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، مما يعني أن عدد الموظفين المزاولين لهذه المهنة شهد زيادة نسبتها 5.9%، وكان عددهم يبلغ 63 ألف ومئة موظف في يناير/كانون الثاني.

16. أفاد الكاتب بأن عدد الأشخاص الذين يعملون في مجال غسيل السيارات تزايد بنحو 10 آلاف وأربعمئة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن عددهم عرف نموا بنسبة 6%. وكان عدد العاملين بهذا القطاع يصل إلى 173 ألفا وتسعمئة في يناير/كانون الثاني.

قطاع غسيل السيارات من القطاعات الأكثر نموا في أميركا العام الحالي (غيتي)

15. وظّفت مكاتب ممارسي الصحة العقلية نحو 6500 شخص في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، مما يظهر أنها شهدت زيادة قدرها 6%. وكانت هذه المكاتب توظف 108 آلاف وخمسمئة شخص في يناير/كانون الثاني.

14. كشف الكاتب أن مطاعم الوجبات الخفيفة والمشروبات غير الكحولية وفرت فرص عمل لنحو 44 ألفا ومئتي شخص إضافي بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن مجموع العاملين في هذا المجال شهد نموا قدره 6%، بعد أن كان 736 ألفا وثلاثمئة في يناير/كانون الثاني.

13. وفر تجار العجلات المطاطية 11 ألفا وسبعمئة وظيفة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن نسبة العاملين في هذا المجال عرفت زيادة قدرها 6.1%، بعد أن كان عددهم يبلغ 191 ألفا وتسعمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

12. قال الكاتب إن سعاة البريد المحليين وخدمات التسليم والخدمات البريدية الخاصة وفرت فرص عمل لنحو 6300 شخص في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن عدد العاملين في هذا المجال عرف نموا بنحو 6.2%، بعد أن كان عددهم الإجمالي يبلغ مئة ألف وتسعمئة في يناير/كانون الثاني.

11. انتدبت مكاتب أطباء الصحة العقلية نحو 3800 شخص بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وبذلك تنامت نسبة العاملين في هذا القطاع بنحو 6.5%، بعد أن كان عددهم يبلغ 58 ألفا وثمانمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

عدد العالمين بقطاع أسواق الفواكه والخضراوات زاد بـ7 % خلال تسعة أشهر (غيتي)

10. أشار الكاتب إلى أن الموانئ أضافت 2600 موظف بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن مجموع العاملين في هذا المجال شهد زيادة بنحو 6.8%، بعد أن كان عددهم 38 ألف موظف في يناير/كانون الثاني.

9. وَظّفت خدمات إعداد المستندات 3400 شخص بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن نسبة العاملين في هذا المجال عرفت نموا بنحو 7%، بعد أن كان عددهم يبلغ 48 ألفا وخمسمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

8. أوضح الكاتب أن أسواق الفواكه والخضراوات خلقت نحو 2600 فرصة عمل بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن إجمالي العاملين في هذا المجال شهد زيادة قدرها 7%، بعد أن كان 37 ألف موظف في يناير/كانون الثاني.

7. انتدبت بوابات النشر والبث على الإنترنت والبحث على شبكة الإنترنت 19 ألف شخص بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن نسبة العاملين في هذا المجال عرفت زيادة قدرها 7.4%. والجدير بالذكر أن عدد العاملين في هذا المجال كان 256 ألفا وأربعمئة في يناير/كانون الثاني.

6. أورد الكاتب أن مهنة تأجير الآلات الثقيلة خلقت 7300 وظيفة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، مما يوضح أنها شهدت نموا بنحو 7.7%، بعد أن كان عدد العاملين في هذا المجال يبلغ 94 ألفا وسبعمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

قطاع النفط والغاز من أنشط قطاعات التوظيف في أميركا (غيتي)

الوظائف الخمس الأعلى نموا

5. وفرت الأسواق الإلكترونية المختصة في المعاملات بين الشركات 2500 وظيفة في الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن مجموع العاملين في هذا المجال تنامى بنسبة 8%، بعد أن كان مجموع العاملين في هذا المجال يبلغ 31 ألفا وأربعمئة في يناير/كانون الثاني.

4. كشف الكاتب عن أن قطاع استخراج النفط والغاز انتدب 13 ألفا وخمسمئة شخص جديد بين الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وبذلك زاد عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة قدرها 9%. مع العلم أن مجموع العاملين كان خلال يناير/كانون الثاني يبلغ 150 ألف موظف.

3. وفرت خدمات التصميم الداخلي 4100 فرصة عمل جديدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وبذلك شهدت نموا بنحو 9.3%، بعد أن كان عدد الموظفين في هذا المجال يبلغ 44 ألفا ومئتين في يناير/كانون الثاني.

2. وفرت مراكز البحث والتطوير في تقنية النانو 1900 وظيفة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أي أن عدد العاملين في هذا المجال عرف زيادة بنسبة 9.3%، بعد أن كان عددهم يصل إلى عشرين ألفا وأربعمئة موظف في يناير/كانون الثاني.

1. أخيرا، أورد الكاتب أن منشآت التزلج وفرت 4500 وظيفة جديدة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، وبذلك زاد عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة قدرها 9.6%، بعد أن كان عددهم يبلغ 47 ألف موظف في يناير/كانون الثاني.