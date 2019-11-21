العصر الذهبي لتركيا بأفريقيا.. كم حجم الصادرات والاستثمارات وأين تتركز؟

زادت تركيا من استثماراتها في الدول الأفريقية التي تتصدر قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

وأفاد تقرير لوكالة الأناضول أن تركيا واحدة من الدول الأربع الأكثر حضوراً في تلك القارة خلال السنوات العشر الأخيرة مع الصين والبرازيل والهند.

وطبقا لمعلومات تقرير مؤشر الاستثمار الخارجي لعام 2019، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، فإن استثمارات البلاد في أفريقيا ارتفعت بنسبة 11% مسجلة 46 مليار دولار، على الرغم من التراجع الذي حدث العام الماضي في تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي.

وزادت الشركات العالمية من استثمارات المواد الخام بالمنطقة، وكان في مقدمة الدول التي جذبت الاستثمارات كينيا والمغرب وتونس.

وتواصل العلاقات التركية الأفريقية النمو في عدة مجالات، مثل الاقتصاد والاستثمار والتعاون الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية.

إنشاءات

قال تامر طاشكين رئيس منسقي مجالس العمل التركية الأفريقية، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن شركات الإنشاءات التركية تمارس أنشطتها بأفريقيا في الكثير من المجالات، مثل البنى التحتية وإنشاء الموانئ والطرق والسدود والملاعب والمستشفيات.

وأضاف أن انتعاش قطاع الإنشاءات في أفريقيا يزيد من الصادرات التركية للكثير من السلع المستخدمة بالإنشاءات، مثل الأسمنت والزجاج وحديد التسليح والسيراميك.

أردوغان سبق أن قال إن العلاقات التركية الأفريقية تعيش عصرها الذهبي (الأناضول)

التبادل التجاري

تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا (الصادرات والواردات) ارتفع العام الماضي بنسبة 14.1 % مقارنة مع عام 2017، ليصل إلى 21.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات الشركات التركية لأفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 11.5 مليار دولار مسجلة أعلى قيمة صادرات حتى اليوم خلال ثلاثة أرباع العام، في حين بلغت الواردات خلال الفترة نفسها 4.3 مليارات دولار.

وشكلت صادرات المنتجات الصناعية التركية إلى أفريقيا عشرة مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب المعطيات، فإن القطاعات التي تحقق بها أعلى قيمة صادرات إلى أفريقيا هي الصلب والمواد الكيميائية وصناعة السيارات والغلال والبقوليات والحبوب الزيتية وقطع غيار الماكينات.

وتهدف تركيا للوصول إلى خمسين مليار دولار في التجارة الخارجية مع أفريقيا بحلول عام 2020.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن العلاقات مع أفريقيا تعيش عصرها الذهبي تقريبا، وأضاف أن حجم التبادل التجاري المشترك بلغ 24 مليار دولار.

وأكد خلال مشاركته بالقمة الثالثة للزعماء الدينيين المسلمين بأفريقيا -والتي انعقدت في إسطنبول- أن المستثمرين الأتراك يركزون ليس على بيع منتجاتهم فحسب، بل مشاريع تسهم في خلق فرص العمل وتنمية القارة الأفريقية.