4 طرق سهلة لكسب المال من المنزل

في ظل العمل في الوظائف بدوام كامل ومحدودية الموارد، كيف يمكننا كسب المال من المنزل؟

بينت مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية أنه يمكننا جميعا التعويل على كسب بعض الأموال الإضافية، خاصة إذا كان الهدف من تدفق الإيرادات الاستمرار حتى التقاعد.

ولا يعتبر الحصول على مصادر إيرادات إضافية أمرا صعبا كما يبدو في ظاهره. وفي كتابها "كيف تكون رياديا في مجال إدارة الأعمال؟ " تقترح خبيرة التسويق دوري كلارك بعض النصائح المتعلقة بكيفية جني الأموال منزليا.

1- إنشاء مدونة

تعتبر الكتابة من خلال مدونة واحدة من الطرق العديدة لكسب المال من المنزل بشكل سريع.

وذكرت المجلة أن كلارك اتبعت "إستراتيجية تسلق السلم" عندما تعلق الأمر بمسيرتها المهنية ككاتبة، حيث بدأت تكتب لفائدة مدونتها الشخصية، ثم تواصلت مع الصحف المحلية للكتابة فيها على غرار مجلة "بوسطن" الاقتصادية.

بمرور الوقت، قامت بتكوين مجموعة رائعة من المقالات، وأصبح لديها ما يكفي من الزاد المعرفي لمشاركته مع محرري المنشورات المعروفة التي تكتب فيها حاليا.

وتنصح كلارك بإنشاء قائمة من المصادر الصغيرة والكبيرة التي ترغب في الكتابة بها. بعد ذلك يمكن صعود السلم شيئا فشيئا.

يمكنك كسب المال منزليا بتسجيل مقاطع البودكاست لمشاركة وجهات نظرك (مواقع التواصل)

2- التدوين الصوتي

تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها كسب المال من المنزل في تسجيل مقاطع البودكاست لمشاركة وجهات نظرك مع مختلف الأشخاص حول العالم.

ولسائل أن يقول: كيف يمكن جني أموال إضافية من المنزل بفضل التدوين الصوتي؟

من أجل الشروع في هذا العمل، تنصح كلارك بالاستماع إلى العديد من ملفات البودكاست في مجال اهتمامك على تطبيق آيتونز والبحث عن أفضل ملفات البودكاست التي لا تتابعها، ومحاولة تحديد النقاط التي جعلتها ناجحة إلى ذلك الحد وكيف يمكنك تطبيق هذه الأساليب.

بعد ذلك، يمكنك أن تسأل نفسك "كيف ستكون مدونتك الصوتية مختلفة عنها، ما هو التخصص الذي تريد الاهتمام به في مقاطع البودكاست الخاصة بك، ما النمط الذي تريد أن تتسم به البودكاست الخاصة بك، هل تريد أن تتحدث في البودكاست الخاصة بك بنبرة لطيفة أو نبرة حادة ومتسلطة؟".

وبعد أن تستقر على موقف واضح، يمكنك إعداد جدول بيانات وتعميره بأفضل عشرين ضيفا تريد الحديث عنه، ثم التحدث معهم مباشرة في مقاطع البودكاست.

وبمجرد البدء في الحصول على جمهور من المعجبين، ستقوم شركات الإعلان بمتابعة مقاطع البودكاست على وجه السرعة وسوف يدفعون لك ليقع ذكر أسمائهم في البودكاست الخاص بك.

بطاقات الاسترداد النقدي تمنحك دخلا شهريا إضافيا ذا قيمة صغيرة يمكنه مساعدتك (مواقع التواصل )

3- الاستثمار في عائدات الأسهم

أوضحت المجلة أنه من خلال الاستثمار في عائدات الأسهم، يمكنك كسب المال وأنت في بيتك عبر الإنترنت دون بذل مجهود يُذكر.

وعندما تقتني أسهما تدرُّ عليك أرباحا حينها لن تكون مضطرا إلى فعل أي شيء آخر، وسترسل لك الشركة التي استثمرت من خلالها عائدا عدة مرات.

بطبيعة الحال، ترتبط نسبة عائداتك بأداء السهم في السوق، لكن ينبغي أن تستثمر مع شركات تتمتع بقدرة مالية متينة على مر السنين.

4- بطاقات الاسترداد النقدي

تعد بطاقة الائتمان بنظام الاسترداد النقدي إحدى الطرق التي يمكن أن تمنحك دخلا شهريا إضافيا ذا قيمة صغيرة يمكنه مساعدتك، خاصة إذا كانت لديك نفقات منتظمة على غرار نفقات محلات البقالة أو فواتير الغاز.

وتتيح العديد من البنوك لعملائها إمكانية الحصول على "بطائق الاسترداد النقدي" الائتمانية، التي تمنح حاملها فرصة لاسترداد نسبة معينة (10% مثلا) على المشتريات من المتاجر والمطاعم وفواتير الاتصالات وغيرها، وفقا للشروط التي تضعها هذه البنوك.

كما تمنح بعض البنوك لجميع حاملي بطائقها الائتمانية إمكانية الحصول عل استرداد نقدي (بنسبة معينة) على قائمة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمتاجر.

وفي الواقع، لن تصبح ثريا باستخدام هذه البطاقات، لكن من الجيد أن تحصل على القليل من المال الإضافي.