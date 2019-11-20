ارتفعت بنسبة 7%.. صادرات تركيا للعرب بلغت 23 مليار دولار

كشف إسرافيل كورالاي مساعد رئيس غرفة تجارة إسطنبول الأربعاء أن صادرات بلاده للدول العربية بلغت 23 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من عام 2019 وأنها حققت زيادة بنسبة 7%مقارنة بنفس الفترة.

وأضاف -خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة 14 لملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي لمستلزمات البناء والاستثمار- أن ارتفاعا لافتا في نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية مؤخرا داخل السوق التركية في ظل وجود فرص كثيرة.

وفي المقابل بلغت الصادرات التركية لدول العالم -حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية- 125.7 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى لسنة 2019 (أحدث بيانات متوفرة) بعدما بلغت 122.9 مليارا العام الماضي.

مشاركة واسعة

يشارك في الملتقى 220 شركة وأكثر من 1500 رجل أعمال، وتستمر أعماله يومين ويحضره عدد من السفراء والقناصل العرب، برعاية من جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.

تركيا تدعم شراكتها التجارية مع البلدان العربية (رويترز)

قال رئيس التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية صبوحي عطار "تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والعرب وتدعم الشراكات الاقتصادية التركية والعربية بكل قوة" ودعا رجال الأعمال العرب إلى التواصل مع مراكز الاستثمار الموجودة في البلاد للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة ولضمان حقوقهم في تركيا.