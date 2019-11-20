ارتفعت بنسبة 7%.. صادرات تركيا للعرب بلغت 23 مليار دولار
كشف إسرافيل كورالاي مساعد رئيس غرفة تجارة إسطنبول الأربعاء أن صادرات بلاده للدول العربية بلغت 23 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من عام 2019 وأنها حققت زيادة بنسبة 7%مقارنة بنفس الفترة.
وأضاف -خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة 14 لملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي لمستلزمات البناء والاستثمار- أن ارتفاعا لافتا في نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية مؤخرا داخل السوق التركية في ظل وجود فرص كثيرة.
وفي المقابل بلغت الصادرات التركية لدول العالم -حسب بيانات هيئة الإحصاء التركية- 125.7 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى لسنة 2019 (أحدث بيانات متوفرة) بعدما بلغت 122.9 مليارا العام الماضي.
مشاركة واسعة
يشارك في الملتقى 220 شركة وأكثر من 1500 رجل أعمال، وتستمر أعماله يومين ويحضره عدد من السفراء والقناصل العرب، برعاية من جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.
قال رئيس التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية صبوحي عطار "تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والعرب وتدعم الشراكات الاقتصادية التركية والعربية بكل قوة" ودعا رجال الأعمال العرب إلى التواصل مع مراكز الاستثمار الموجودة في البلاد للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة ولضمان حقوقهم في تركيا.
ونفذت تركيا في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2018 تعديلات على قانون الاستثمار والإقامة منحت بموجبها المستثمرين الأجانب حزمة تسهيلات لجذبهم للسوق المحلية.
وأورد أورهان أيدن مدير عام جمعية رجال أعمال أسود الأناضول أرقاما بشأن التبادلات التجارية بين الأتراك والدول الخليجية خلال 15 عاما الأخيرة، وقال "التعاون التركي مع دول الخليج اليوم وصل إلى 46 مليار دولار لكن هذا الرقم لا يعبر عن طموحات الطرفين العربي والتركي".
إشادات
أشاد بالملتقى محمد الدويري مدير شركة بورمان ديزاين الأميركية بالأردن، وقال إن المؤتمر منظم بشكل جيد وتشارك فيه شركات تركية شاملة لكافة قطاعات الأبنية ومستلزمات البناء.
وتابع "تعتبر أسعار المنتجات التركية للبناء مقارنة مع أسعار المنتجات الأوروبية أقل لكنها تحمل جودة عالية مما يجعلها في متناول المستهلك، وأكثر ما لفت انتباهي بالمعرض وجود العديد من شركات التسويق العقاري في تركيا التي تشجعك على تملك العقار في تركيا مقابل أخذ الجنسية، وهذا الأمر غير موجود في دول أخرى".
وقدمت تركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تسهيلات لتملك العقارات للأجانب مقابل حصولهم على جنسيتها، وذلك بشراء مسكن قيد الإنشاء بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار.
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