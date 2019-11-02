تطبيقات تمكنك من جمع المكافآت وكسب المال.. تعرف عليها

هناك العشرات من التطبيقات المخصصة لكسب المال، إن لم تكن المئات منها، وجل ما عليك فعله هو تذكر أبجديات اكتساب الثروة، واستخدام هذه التطبيقات لتعزيز إمكاناتك في جني الأموال.

وما يجعل هذه التطبيقات رائعة هو إمكانية ربطها بحساب "باي بال"، في حين سيمكنك البعض الآخر من الحصول على بطاقات الهدايا فقط، لكنها تكون مفيدة في جميع الأحوال.

وفي مقاله الذي نشره موقع "ذي موني ميكس" الأميركي، قال الكاتب بوب إنه يمكن تصنيف تطبيقات كسب المال وفق مجموعات متعددة؛ فمنها تطبيقات التخفيضات، وهناك مخصصة لمنح المكافآت مقابل تنفيذ بعض المهام، في حين تضخ الفئة الثالثة من التطبيقات المال في حسابات المستخدمين بعد إجاباتهم عن استطلاعات رأي مدفوعة.

لكن الكاتب دعا إلى الاحتياط بشأن تطبيقات كسب المال، وذلك لأن بعضها أنشأها أصحابها للاحتيال على المستخدمين، وقد تعمد بعض مواقع الاستبيانات المدفوعة إلى توجيهك إلى موقع آخر، كما أن البعض قد يطلب منك تقديم معلومات الاتصال الخاصة بك أو معلومات محددة للغاية.

فلا يجدر بك وضع معلومات تتجاوز البلد الذي تعيش فيه. وبشكل عام، جل ما تحتاجه شركات استطلاع الرأي هو معلومات تتعلق بجنسك ودخل أسرتك والمجال الذي تعمل فيه، في حين لا وجود لضرورة ذكر اسمك ومعلومات الاتصال الخاصة بك.

استخدام بعض التطبيقات يعزز إمكاناتك في جني الأموال (رويترز)

تطبيقات استطلاع الرأي

كانت تطبيقات استطلاع الرأي رائجة طوال سنوات عندما يتعلق الأمر بكسب المال عبر الإنترنت، فما عليك سوى إبداء رأيك في بعض المنتجات والخدمات وتتلقي المقابل.

ولكل استبيان متطلبات مختلفة، وهو ما يجعلك غير مؤهل لكل استبيان، وفي المقابل، قد تكون بعض الاستبيانات مربحة للغاية، كما هي الحال مع الدراسات البحثية.

سواغباكس

وصف الكاتب هذا التطبيق بالمفضل لدى أولئك الذين يسعون لكسب المال عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي، ويرجع ذلك لمنحه المال للمستخدمين بطرق عدة.

وتتراوح هذه الطرق بين إتمام استطلاعات الرأي والحصول على جزء من المال المدفوع في عمليات الشراء عبر الإنترنت، فضلا عن العروض الخاصة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وإنهاء البحوث عبر الإنترنت.

يزعم القائمون على سواغباكس أن الاستطلاعات قد تمنح المستخدمين نحو خمسين دولارا، في حين أن معظمها قد يدفع مبلغا يتراوح بين أربعين سنتا ودولارين.

وفي حين لا يعتبر هذا المبلغ كبيرا، فإن الاستبيان الواحد لا يستغرق وقتا طويلا، وستكون لك نقاط كافية لاستبدالها ببطاقات هدايا "ستارباكس" أو "أي تيونز" وغيرها، أو يمكنك صرف النقود وتحويلها إلى حساب "باي بال" الخاص بك.

أوبر

ذكر الكاتب أن خدمة "أوبر" تعد واحدة من تطبيقات كسب المال، فكل ما أنت بحاجة إليه هو سيارة، وستكون قادرا على نقل الركاب وتقاضي المال لقاء هذه الخدمة.

تطبيق أوبر يمكنك من نقل الركاب بسيارتك وتتقاضى المال لقاء هذه الخدمة (رويترز)

إنبوكس دولارز

يغري هذا التطبيق المستخدمين بمنحهم مبلغ خمسة دولارات عند إنشاء حساب، إلا أن استطلاعات الرأي التي يقدمها وطريقة الدفع لقاء إتمامها تكون بطيئة للغاية نظرا لندرة استطلاعات الرأي نفسها. وبمجرد حصولك على ثلاثين دولارا، يمكنك تحويلها إلى حساب "باي بال" الخاص بك، أو الحصول عليها عن طريق شيك.

تطبيقات إنجاز المهام

تمنح هذه التطبيقات مستخدميها المال نظير إنجازهم بعض المهام المحددة، وهي تنتمي إلى فئة "الاقتصاد الوقتي" أو الاقتصاد القائم على التشارك. وبشكل ما، أسهمت مثل هذه التطبيقات في إعادة تعريف معنى إيجاد وظيفة، حيث تسمح للناس بالعمل وفق جدول مرن وساعات يمكن تغييرها وفق الحاجة.

تطبيقات التخفيضات

مع هذه التطبيقات يمكنك التسوق في المحلات الإلكترونية التي تتسوق فيها في العادة، لكن سيكون بإمكانك استرداد أموالك عند تصفحها انطلاقا من هذه التطبيقات. وبعد ذلك، سيمكنك صرف الرصيد التي تتحصل عليه واستبداله بأموال حقيقية.

سوات كوين

يدفع هذا التطبيق المال لمستخدميه لقاء مشيهم، ولا حاجة للقيام بأي عمل آخر لكسب المال. ويمكنك الاكتفاء بتنزيل التطبيق والمباشرة بالتجول في الأنحاء لتكسب عملات "سوات" وتحولها إلى مكافآت، التي تتراوح بين بطاقات هدايا أمازون وتحويلها إلى حساب "باي بال".

لكن بعض المستخدمين على موقع ريديت اشتكوا من عدم احتساب التطبيق خطواتهم خلال مشيهم في بعض الأحيان، وهو أمر أكده كاتب المقال استنادا إلى تجربته الشخصية.

دروب

يمكن ربط "دروب" بالبطاقة الائتمانية بشكل مباشر. ويتيح التطبيق لمستخدمه إمكانية اختيار خمسة متاجر مفضلة لديه، وذلك حتى تتلقى هذه المتاجر عروضا خاصة لن تجدها في أي تطبيق آخر.