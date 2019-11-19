بعد تقنینه ورفع سعره.. هل تتحول إیران من مستوردة للبنزین إلی مصدّرة؟

الجزيرة نت-طهران

شددت أوساط إيرانية علی أن طهران أصبحت علی وشك تصدير البنزين للخارج بعد تراجع استهلاكه في الداخل بفعل رفع أسعاره ومنع تهريبه، في حين رأی آخرون أن رفع أسعار الوقود سينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن العادي.

وأشار عالم الاقتصاد الإيراني هادي حق شناس، إلى تراجع حجم استهلاك الوقود في البلاد كلما رفعت الحكومة أسعاره، موضحا أن الحكومة ستوزع الأرباح التي تجنيها جراء رفع أسعار البنزين هذه المرة على الشرائح المعوزة ولن تستغلها لسد عجز الميزانية.

وأضاف أن "حجم إنتاج البنزين في إيران ارتفع بعد تدشين مصفاة نجم خليج فارس جنوبي البلاد إلى أكثر من مئة مليون لتر يوميا، ما يعني ارتفاع نسبة فائض البنزين بعد رفع أسعاره، تمهيدا لتصديره إلى خارج البلاد".

وأشار إلى تراجع عوائد حكومة طهران بعد فرض العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، حيث هبطت صادراتها إلى أقل من ثلاثمئة ألف برميل يوميا، موضحا أنه لم يعد من سبيل أمام الحكومة سوى التخلي عن عوائد النفط في ميزانيتها.

تصدير الفائض

وأكد شناس أنه لا عقوبات على صادرات المنتجات النفطية الإيرانية للخارج، وأنه بإمكان طهران أن تحصل على مصدر جديد لتأمين الميزانية بعد تراجع استهلاك الوقود في الداخل وتصديره إلى جانب فائض الإنتاج.