ما زلت تدخن.. هل تعلم أين تذهب الأموال التي تدفعها للسجائر؟

رفع أسعار التبغ بفرض الضرائب عليه هو الخيار الأكثر فعالية للحد من التدخين (غيتي)

وتساءل الموقع: هل تزيد الدولة سعر التبغ فقط لملء خزائنها؟ مؤكدا أن الأمر ليس كذلك، بل إن الدولة تتبع في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية التي ترى أن الطريقة الأكثر فاعلية لوقف انتشار استهلاك التبغ ستكون بتقليل الطلب عليه بشكل مباشر، والخيار الأقوى والأكثر فعالية من حيث التكلفة لجميع الحكومات هو ببساطة رفع أسعار التبغ عن طريق فرض ضرائب على الاستهلاك.

وفي عام 2004 صدقت فرنسا على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهي اليوم الدولة الأوروبية الثالثة التي يعد التبغ فيها أكثر تكلفة، حسب الموقع.

والنتيجة -كما يقول الموقع- هي أن سعر علبة السجائر تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، مما ينبغي أن يساعد في إقلاع المدخنين ومنع غيرهم من البدء به، في وقت يعد فيه التبغ السبب الرئيسي للوفاة بقتله حوالي 75 ألف شخص في فرنسا كل عام.

ضرائب لمكافحة التبغ

وقال الموقع إن الدولة وضعت برنامجا وطنيا لمكافحة التبغ، وأنشأت صندوقا وطنيا لمكافحته للحد من الأرقام المتعلقة بالوفيات الناتجة عن التدخين، وهي تدفع لذلك جزءا صغيرا من ضريبة القيمة المضافة التي يتم جمعها على مبيعات التبغ.

وفي عام 2018 -كما يقول الموقع- خصصت الدولة مئة مليون يورو لهذا الصندوق، لتمويل الإجراءات اللازمة لمنع التدخين وحماية الشباب من دخول عالمه، إضافة إلى مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين ودعم البحوث التطبيقية.

فرنسا تنفق 25 مليار يورو سنويا على أضرار التدخين الصحية (الألمانية)

وتساءل الموقع: ما الذي يفعله الضمان الاجتماعي بـ6.14 يوروات يحصل عليها مقابل كل علبة من السجائر تباع في فرنسا، مشيرة إلى أن هذه العوائد الضخمة التي يجنيها صندوق الضمان الاجتماعي لا تكاد تمثل شيئا مما ينفقه هذا الصندوق على الأضرار الصحية التي يسببها التدخين.

وأشار الموقع إلى أن ملايين المدمنين على التدخين في فرنسا يتسببون في أكبر قدر من النفقات الصحية للدولة، إذ تنفق حوالي 25 مليار يورو كل عام على أضرار التدخين الصحية، وهي أكثر بكثير من الـ16 مليارا التي تحصل من الإيرادات المتوقعة من بيع السجائر.