7 خطوات ناجحة لإطلاق مشروع تجاري مربح على الإنترنت

على الرغم من التغير السريع الذي يطرأ على الإنترنت، فإن مبادئ كيفية بدء وتنمية أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت لم تتغير مطلقا. وفي تقريره الذي نشرته مجلة "إنتروبنيور" الأميركية، قال الكاتب ألين مون إن اتباع الخطوات التالية من شأنه أن يساعد الأشخاص في إطلاق مشاريع ناجحة وتطويرها. دراسة السوق

أشار الكاتب إلى أن معظم المبتدئين في عالم الأعمال يرتكبون خطأ يتمثل في البحث عن المنتج أولا بدلا من دراسة السوق. وبالتالي، احرص على البدء بدراسة شاملة حول السوق من أجل تعزيز فرصك في النجاح. وتتلخص هذه المهمة في العثور على فئة من الأشخاص الذين فشلوا في العثور على حل لمشكلة ما. وتجدر الإشارة إلى هذا النوع من أبحاث السوق أصبح سهلا الآن بفضل وجود الإنترنت. وستساعدك زيارة المنتديات على شبكة الإنترنت في الاطلاع على الأسئلة التي يطرحها الأشخاص والمشكلات التي يحاولون حلها. إنشاء نسخة قادرة على تحقيق مبيعات

عندما يتعلق الأمر بكتابة نسخة المبيعات، تتوفر صيغة مثبتة ترافق زائري الموقع طيلة عملية البيع منذ لحظة ولوجهم وصولا إلى اللحظة التي يقررون فيها شراء المنتج، فمن المهم الحرص على صياغة عنوان مثير للاهتمام ومن ثم تحديد المشكلة التي يقدم منتجك حلا لها، والذي يجب أن يتحلى بالمصداقية، ويمكن الاستعانة بشهادة أشخاص استخدموا منتجك من قبل مما سيساعد في الترويج لاقتنائه. من خلال نسخة المبيعات الخاصة بك، تحتاج إلى التركيز على مدى قدرة منتجك أو الخدمة التي تقدمها على حل مشكلات الأشخاص أو تحسين حياتهم. ضع نفسك مكان العميل من خلال طرح السؤال التالي "ما الذي سأستفيده من هذا المنتج؟".

عليك التركيز على جودة الخدمة ومدى قدرة منتجك على تقديم حل للعميل (غيتي)

تصميم وبناء موقع الويب الخاص بك

بمجرد تحديد حاجيات السوق ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بالمنتج وعملية البيع، فإن الوقت يعتبر مناسبا لتمر لتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بمشروعك التجاري الصغير.

ينبغي أن يكون الموقع بسيطا من جهة وقادرا على جذب انتباه الأفراد في أقل من خمس ثوان. وهناك بعض الأمور التي يجب أخذها بالحسبان.

فمثلا، اختر نوعا واحدا أو نوعين من الخط مع استخدام خلفية بيضاء، واجعل عملية الانتقال بين الصفحات واضحة وبسيطة، ولا تستخدم رسومات الغرافيك أو المؤثرات الصوتية أو الفيديو إلا في حال كانت هذه العناصر قادرة على خدمة مصلحتك ونقل رسالتك بشكل أفضل، كما عليك جعل الشراء عملية سهلة لا تتجاوز النقرتين.

يعتبر موقع الويب الخاص بك بمثابة واجهة متجرك الإلكتروني، لذلك احرص على جعله "صديقا للعميل".

استخدام محركات البحث لتوجيه العملاء نحو موقعك

تعد إعلانات "الدفع عند النقر" أسهل طريقة للوصول إلى موقع جديد تماما. تظهر إعلانات الدفع عند النقر على صفحات البحث على الفور، وتسمح لك بتحديد مختلف الكلمات الرئيسة، فضلا عن العناوين الرئيسة وأسعار البيع. بعد ذلك، يمكنك توزيع الكلمات الرئيسة في جميع أنحاء موقعك بهدف التحسين من الترتيب الخاص بك في نتائج البحث.

تأسيس سمعة خبير لنفسك في مجال عملك

عادة ما يستخدم الأشخاص الإنترنت للعثور على المعلومات، لذلك يجب عليك توفير هذه المعلومات مجانا للمواقع الأخرى، وستحصل على تصنيفات أفضل في محرك البحث، ويتمثل السر في تضمين رابط لموقعك مع كل معلومة تقدمها. فعليك أن تكون خبيرا نشطا في المنتديات التي تعنى بالصناعة ومواقع الشبكات الاجتماعية حيث يوجد السوق الذي تستهدفه.

بهذه الطريقة، سوف تستقطب قراء جددا، والأفضل من ذلك، سيتضمن كل موقع ينشر المحتوى الخاص بك رابطا ينقل القارئ إلى صفحتك.

من المهم دراسة حاجة السوق جيدا قبل إطلاق مشروعك (بيكسابي)

استخدم قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني لتحويل الزوار إلى مشترين

عندما تنشئ قائمة تمكين عناوين البريد الإلكتروني، فأنت تنشئ بذلك ثروة خاصة بنشاطك التجاري عبر الإنترنت. فلقد منحك العملاء والمشتركون الإذن لإرسال بريد إلكتروني إليهم. ويعني ذلك أنك تمنحهم خدمات طلبوها، وتقوم بتطوير علاقات معهم تستمر مدى الحياة.

كما يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أرخص وأكثر فعالية من التسويق على التلفزيون أو الراديو.

زيادة دخلك من خلال مبيعات ما بعد عملية البيع الأولى

أورد الكاتب أن أحد أهم إستراتيجيات التسويق عبر الإنترنت تتمثل في تطوير القيمة الدائمة للعميل. وفي الحقيقة، سوف يعيد ما لا يقل عن 36% من الناس الذين اشتروا منك مرة واحدة الاقتناء منك مرة أخرى في حال حافظت على الاتصال معهم.

يعتبر إتمام عملية البيع الأولى الجزء الأكثر صعوبة، لذلك عليك اتباع أسلوب المبيعات ما بعد عملية البيع الأولى وأسلوب بيع البديل الأغلى لجعلهم يشترون مرة أخرى، ويمكن أن يتمثل ذلك من خلال تقديم المنتجات ذات الصلة بمشترياتهم الأصلية، وإرسال بعض قسائم الولاء الإلكترونية التي يمكنهم استردادها خلال زيارتهم المقبلة.

وأكد الكاتب أنه على الرغم من التغير السريع الذي يطرأ على الإنترنت، فإن مبادئ كيفية بدء وتنمية أعمال تجارية ناجحة عبر الإنترنت لم تتغير على الإطلاق.

فإذا كنت قد أطلقت أعمالا تجارية صغيرة عبر الإنترنت، عليك الالتزام بهذا التسلسل، وفي حال كنت قد أطلقت مشروعك منذ فترة، فعليك إجراء مراجعة سريعة لمعرفة ما إذا كانت هناك خطوة أهملتها.