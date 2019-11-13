يزيد الإنتاج 20 ضعفا.. مشروع زراعي جديد لشركة حصاد القطرية

عماد مراد-الدوحة

في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي؛ تبنت قطر مشاريع عدة، كان آخرها تدشين شركة حصاد -بالتعاون مع شركة نرويجية- بيتا محميا تجريبيا لتوفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

البيت المحمي الذي جرى تنفيذه في مزرعة "روزا حصاد" بمنطقة الشحانية، سيؤدي -وفقا لمنفذيه- إلى زيادة الإنتاج بنحو عشرين ضعفا في المتوسط، بالإضافة إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 90%؛ مما يسهم في تنمية القطاع الزراعي المحلي، فضلا عن أنه يعد نظاما مبتكرا لتوفير المياه، واستخدام وصفات الأسمدة المعدة خصيصا للزراعة في قطر.

شركة حصاد -التي تعد المستثمر الأول في القطاع الغذائي بقطر- أقامت احتفالا مساء الاثنين في مزرعتها بمنطقة الشحانية بمناسبة تدشين البيت المحمي الجديد، حضره ولي عهد مملكة النرويج الأمير هاكون، ووزير التجارة والصناعة النرويجي توربجورن روي إيساكين، وعدد من المسؤولين عن المجال الزراعي في البلاد.

التصميم المبتكر للبيت المحمي الذي صممته شركة يارا الدولية (النرويجية)، وطور بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)؛ يؤكد وفقا للرئيس التنفيذي لشركة حصاد محمد بدر السادة التزام شركة حصاد بدعم عملية البحث والتطوير الخاصة بالقطاع الزراعي المحلي، والتماشي مع خطة الدولة الخاصة بالأمن الغذائي.

ظروف مثالية

وتوفر التقنية الجديدة ظروف نمو مثالية للمحاصيل الزراعية، في ظل استخدام أحدث الأنظمة لتغذية المحصول وإدارة المناخ، التي بدورها تمكن من التحكم الدقيق في العناصر الغذائية والمناخ في البيت المحمي.