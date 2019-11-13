خبر غير سعيد "لأوبك".. الطلب العالمي على النفط سيتباطأ وأميركا تتفوق

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط اعتبارا من 2025، في ظل تحسن كفاءة الوقود، وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء، لكن من غير المرجح أن يصل للذروة في غضون العقدين المقبلين.

وقالت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا وتقدم المشورة لحكومات الغرب بشأن سياسات الطاقة- في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040؛ إن نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة رغم أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا في العقد الذي يبدأ في 2030.

وترى الوكالة في توقعاتها الأساسية، التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018.

وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2040.

وقالت الوكالة "هناك تباطؤ ملموس بعد 2025، لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط"، وأشارت إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات.

حصة أوبك في إنتاج النفط ستتراجع إلى 47% خلال معظم العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات (رويترز)

السيارات الكهربائية

غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020، مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية.

وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040، ارتفاعا من ثلاثمئة مليون متوقعة في تقرير العام الماضي، وهذا سيزيح نحو أربعة ملايين برميل يوميا من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 ملايين برميل يوميا في توقعات سابقة.

أميركا في القيادة

من المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة -أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن- إضافة إلى العراق والبرازيل.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي إلى 11 مليون برميل يوميا في 2035 من ستة ملايين برميل يوميا في 2018.

وكان بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس توقع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام المقبل بمقدار ستمئة ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تتراجع حصة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في إنتاج النفط إلى 47% خلال معظم العقد المقبل، وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات.