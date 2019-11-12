إثراء المستقبل.. مؤتمر بالدوحة يبحث فرص التقدم الاقتصادي بالمنطقة

عماد مراد-الدوحة

كيف نتجاوز المعوقات الاقتصادية؟ وما فرص الشرق الأوسط في التقدم؟ أسئلة عدة حاولت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي الذي انطلق بالدوحة اليوم وضع النقاط الرئيسة للإجابة عنها.

فالمؤتمر الذي يستقطب مسؤولين واقتصاديين ورجال أعمال من عدد كبير من دول العالم تناول في جلسته الافتتاحية المعوقات التي تقف أمام التقدم الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، والتي كان أهمها عدم تمكين الشباب، وعدم إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضرورة وضع سياسات لسد الهوة بين الأغنياء والفقراء.

ويركز مؤتمر إثراء المستقبل الذي كانت انطلاقته الأولى في عام 2006 على مناقشة التطورات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، ودراسة الحلول والمبادرات للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، ويعد فرصة فريدة وملتقى دوليا فعالا لمناقشة قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأمن والأزمات والتحديات في هذه المنطقة.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن المؤتمر هذا العام ينعقد في ظل ظروف معقدة، حيث يشهد العالم تحديات وتحولات جوهرية على الساحة الاقتصادية وزيادة السياسات الحمائية والخلافات التجارية بين الدول الكبرى، مما يؤثر على جهود التنمية والنمو الاقتصادي في مختلف مناطق العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.