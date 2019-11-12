اتساع فجوة الثروة بين الأجيال في أميركا.. ما الأسباب؟

يملك جيل الألفية ثروة أقل بنسبة 20% مما جناه جيل طفرة المواليد عندما بلغوا سنهم، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن خلية التفكير "نيو أميركا".

وفي مقال بموقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قالت الكاتبة هيلاري هوفور إن الدراسة كشفت أن الأسرة الأميركية العادية من جيل الألفية (التي كان يتراوح أعمار أفرادها بين 20 و35 عاما في 2016)، يبلغ متوسط قيمة ثروتها 100.8 ألف دولار، في حين يبلغ متوسط ثروة الأسر الأميركية المولودة في فترة طفرة المواليد (التي يتراوح أعمار أفرادها بين 52 إلى 70 عاما في 2016) 1.2 مليون دولار، وذلك بحسب ما ورد على لسان مليكا ميترا من قناة "سي.أن.بي.سي".

ويعني ذلك أن ثروة الأسر المولودة في فترة طفرة المواليد أكبر بمقدار 12 مرة من أسر جيل الألفية.

ويعدّ وجود فجوة في الثروة بين هذه الفئات العمرية أمرا منطقيا لأن جيل طفرة الإنجاب كان لديهم متسع من الوقت لتجميع الثروة، أكثر من جيل الألفية. وعموما، فإن إجراء مقارنة بين الأجيال حول الثروة يسلط الضوء على الكثير من المعطيات المهمة.

وذكرت الكاتبة أن ثروة الأسرة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 20 و35 عاما بلغت 103.4 آلاف دولار في العام 1998، في حين أن ثروة الأسرة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 52 و70 عاما بلغت في العام نفسه 747.6 ألف دولار، وذلك وفقا لما خلصت إليه مؤسسة "ماغنيفاي موني".

وتبين هذه المعطيات أن الفجوة في الثروة بين الأسر الكبيرة في السن والأسر الشابة تضاعفت في العشرين عاما الماضية.

وفي هذه الفترة الزمنية، انخفض متوسط ثروة الأسر الشابة بمقدار 2600 دولار، في حين شهدت الأسر الكبيرة زيادة في قيمة ثروتها بلغت 452.4 ألف دولار.

جيل الألفية لديه المزيد من الديون أكثر من أي فئة عمرية أخرى مما ساهم في اتساع الفجوة (رويترز)