الرئاسي الليبي يوصي بمنع تداول عملة مزورة طبعت لحفتر في روسيا

محمود محمد-طرابلس

دعا رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج محافظ البنك المركزي إلى التصدي للعملة "المزيفة" المطبوعة في روسيا، ومنع طباعتها وإصدارها عملا بنص المادة الخامسة في قانون المصارف في البلاد.

وقال السراج -في كتابه إلى محافظ المركزي الصديق الكبير- إن المجلس الرئاسي يذكر أن عملية طباعة النقود خارج الإطار الذي رسمه القانون تعد تقليدا للنقود الوطنية المتداولة في البلاد وتعاقب عليها القوانين المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات، فضلا عن آثارها السلبية الخطيرة على الاقتصاد الوطني.

كما حذر المصارف التجارية من تداول هذه العملة أو قبولها أو التعامل بها على أي وجه، مطالبا بتوعية المواطنين بخطورة حيازتها كونها جريمة يعاقب عليه القانون.

وكانت بيانات جمركية روسية كشفت أن المركزي الموازي التابع للحكومة المؤقتة في البيضا الموالية لحفتر كثف من عمليات تسليم الأوراق النقدية الجديدة من موسكو قبل بدء الحرب التي شنها حفتر على طرابلس وحتى الآن.

وتظهر بيانات حصلت عليها رويترز أن نحو 4.5 مليارات دينار ليبي (3.22 مليارات دولار) أرسلت في أربع شحنات من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران هذا العام حيث تقدر كامل القيمة المطبوعة 11 مليار دولار وفق تقارير صحفية.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الحكومة المؤقتة في البيضا الموالية لحفتر طبعت مليارات الدنانير في روسيا منذ عام 2016 من أجل تمويل حروب قوات حفتر.

وصادرت مالطا في الأول من الشهر الجاري حاوتين تبلغ مساحتهما ألفي قدم مكعب ممتلئتين بالعملة المطبوعة في روسيا كانت بطريقها إلى بنك ليبيا الموازي في البيضا.

وتطبع الحكومة المؤقتة الموازية بالبيضا العملة في شركة "غوزناك" الروسية، في حين تطبع العملة الرسمية في مطابع شركة "دي لا رو" البريطانية.

وتمنع المصارف التجارية والمحلات في طرابلس والمدن المجاورة غرب البلاد من تداول النقود المطبوعة في روسيا.