بعد اكتشافها حقل النفط.. كيف ستواجه إيران الضغوط الأميركية؟

الجزيرة نت-طهران

أوضحت أوساط إيرانية أن سعة الحقل النفطي الجديد أكثر بـ70% من حجم احتياطات أكبر حقل نفطي اكتشفته طهران حتى الآن، في حين رأی آخرون أن العقوبات الأميركية لن تستطيع الصمود طويلا أمام حاجة الأسواق العالمية المتعطشة للنفط الإيراني.

وبعد مضي نحو 18 شهرا من إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد يحتوي على 53 مليار برميل من النفط الخام.

وأكد روحاني أنه رغم الضغوط الاقتصادية التي مرت بها بلاده خلال العامين الماضيين فإن "ممانعة الشعب ووحدته وجهوده الواسعة جعلتنا نصل إلى نقطة تشعر أمیركا فيها بخيبة أمل"، موضحا أن عوائد إيران من النفط ستزيد بحوالي 32 مليار دولار إذا زاد معدل استخراج النفط من الحقل الجديد بنسبة 1% فقط.

واكتفت الجمهورية الإيرانية ذاتيا في مجال التنقيب واكتشاف حقول النفط والغاز منذ عقود بعدما رأت أن القوى الكبرى أغلقت أبوابها بوجهها وشرعت في ممارسة الضغوط الاقتصادية عليها بعيد انتصار ثورتها الإسلامية عام 1979، وفق الباحث الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز.



حقل عملاق

ووصف ليلاز -في حديث أدلى به للجزيرة نت- الحقل المكتشف بأنه عملاق، موضحا أن سعته الاحتياطية أكثر بـ70% من حجم احتياطات أكبر حقل نفطي اكتشفته إيران حتى الآن، ألا وهو حقل أزادغان جنوبي البلاد.



وأشار إلى أنه بإمكان طهران أن تمد اقتصادها بمئتي مليار دولار عبر استخراج 30 مليار برميل من احتياطات الخام في الحقل الجديد، مضيفا أن الاكتشاف الإيراني الجديد يعني أن ثالث أكبر دولة نفطية لا تخضع للسيطرة الأميركية، في حين أن السبب الرئيس لأزمات الشرق الأوسط هو الصراع على النفط، حسب تعبيره.