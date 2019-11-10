ليبرا.. الاتحاد الأوروبي ضد مشروع العملة الرقمية لفيسبوك

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقف ضد العملة الرقمية التي تسعى شركة فيسبوك لترويجها، وسيقترح بدلا عنها عملة أخرى.

وتقول صحيفة "لوفيغارو" إن الجدل حول عملة فيسبوك المشفرة لا يزال متواصلا، وقد تصاعد بعد التصريح الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، لدى خروجه من اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل، يوم الجمعة الماضي.

برونو لومير أكد معارضته الشديدة للمشروع الذي تقدم به فيسبوك، وقال "نحن نقف ضد مشروع ليبرا، ولا نريد أن يواصل عملاق العالم الرقمي فيسبوك بسط هيمنته على مجالات أخرى. نحن لا نرى أي موجب يشرع دخول عمالقة العالم الرقمي إلى قطاع العملة، الذي يفترض أنه من صلاحيات الدول".

وتشير الصحيفة إلى أن الوزير الفرنسي استند في هذه التصريحات إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي، الذي يعبر منذ أشهر عدة عن مخاوفه من نوايا فيسبوك، وهو ما صرح به أيضا وزير المالية الألماني أولاف شولتس.

وتضيف الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أكد من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أنه يجب "دائما الحصول على ضمانات موثوقة، ومراقبة هذا المجال. باعتبار أن أوروبا يجب أن تكون هي القوة المالية التي تضمن قوة اليورو، في مواجهة مساعي مجموعة من عمالقة العالم الرقمي، التي تريد اقتراح عملة رقمية خاصة".

لومير: مستعدون للتفكير في عملة رقمية لكن على المدى الطويل جدا (رويترز)

تأخر أوروبي

صحيفة لوفيغارو قالت إن برونو لومير، لم يفته الإشارة إلى نقاط الضعف والثغرات التي تعاني منها السياسة النقدية الأوروبية، وهو ما سعى مشروع عملة ليبرا إلى تسليط الضوء عليه.

وقال لومير "نحن نقر بشكل ذاتي بأن هنالك الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به نحن الدول الأعضاء في الاتحاد. ونحن مستعدون للتفكير في عملة رقمية، ولكن على المدى الطويل جدا، لأن هذا الأمر سيواجه عددا من الصعوبات التي تحتاج للوقت حتى يتم تجاوزها".

وذكرت الصحيفة أن هذه الطموحات تندرج ضمن مشروع ضخم، دافع عنه الوزير الفرنسي، يتمثل في تدعيم السيادة الرقمية على المستوى الأوروبي، حيث قال لومير "إذا اعتبرنا أن الاتحاد فشل في شيء، فهو المجال الرقمي. إذ إنه لا توجد أي شركة أوروبية من بين عمالقة الفضاء الرقمي، ونحن مضطرون للاعتماد على العمالقة الأميركيين. فهل نريد أن نكرر الشيء نفسه فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ لا يمكننا أن نكرر الخطأ مرتين. وأوضح مثال على ذلك هو شركة إيرباص لصناعة الطيران".

صعوبات

ترى الصحيفة أن عملة ليبرا التي يريد فيسبوك إصدارها، سوف تواجه عقبات وضعها الاتحاد الأوروبي، والشيء نفسه في الولايات المتحدة. إلا أن شركة فيسبوك تسعى لتفكيك هذه الحواجز وإضعافها، حيث إن كيفين فيل، وهو من كبار المديرين في الشركة، أكد أن العملة الافتراضية لن تنتشر بالسرعة ذاتها لانتشار شبكات التواصل الاجتماعي. وأن هذا العمل سوف يمتد على مدى عقود وليس سنوات، ورغم ذلك فإن هذا المشروع يستحق العناء.