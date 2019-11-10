رغم العقوبات.. إيران تكتشف حقلا نفطيا يحتوي على 53 مليار برميل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا جديدا جنوب البلاد يحتوي على 53 مليار برميل من النفط الخام.

وأضاف روحاني في خطاب أدلى به من مدينة يزد أن هذا الاكتشاف يأتي رغم العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.

وكانت الولايات المتحدة أعادت في العام الماضي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، كما رفضت في مايو/أيار الماضي تجديد أي استثناءات كانت قد منحتها لثماني دول للاستمرار في استيراد النفط الإيراني.

وقال مراسل الجزيرة من طهران نور الدين الدغير إن روحاني أراد بإعلانه عن الاكتشاف الجديد توجيه رسالتين، واحدة للخارج مفادها أن إيران مستمرة في تطوير قطاعها النفطي رغم العقوبات الأميركية، أما الرسالة الأخرى فهي للداخل مفادها أن تطوير القطاع النفطي يحتاج إلى تقنيات حديثة، مما يعني الحاجة لجلب رساميل أجنبية.

وبحسب المراسل، فإن روحاني لفت إلى أن استغلال 1% فقط من الحقل الجديد - ويقع على مساحة 2400 كيلومتر مربع- يمكن أن يدر على إيران نحو 32 مليار دولار.

وتملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وثاني أكبر احتياطيات غاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتقول الإدارة على موقعها الإلكتروني إن احتياطي إيران المؤكد من النفط الخام يقدر بنحو 157 مليار برميل في يناير/كانون الثاني 2018.