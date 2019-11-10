تريد إطلاق مشروعك الخاص.. إليك خمس خطوات ضرورية

قبل إطلاق شركة تجارية خاصة، ينبغي على كل رجل أعمال معرفة أفضل الخطوات التي يجب اتخاذها لبناء شركته من البداية للنهاية.

في تقريرها الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قالت الكاتبة إليزابيث ألترمان إنه إذا كان أحد رجال الأعمال يستعد لإطلاق تجارته الخاصة، فقد يتساءل: من أين عليه أين يبدأ؟

وفي هذا الصدد، طُلب من أربعة خبراء من رواد الأعمال مشاركة الخطوات الخمس الأولى اللازمة لبدء عمل تجاري، بدءا من العمل الحر، والتصوير الفوتوغرافي، وحتى إعداد الضرائب والتصميم الداخلي.

استشارة المتخصصين

يمكن اختيار إدارة الأعمال حسب نوع الشركة كالآتي:

الملكية الخاصة: وهي أبسط هياكل الأعمال، حيث إن هذا الكيان غير المدروس مملوك فقط لفرد واحد، يحتفظ بالأرباح ولكن لديه مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها.

الشراكة: يتم إنشاء هذا النموذج الشائع من الأعمال التجارية عندما يتفق الشركاء على إنشاء وإدارة الشركة معا، وبالتالي يتشاركون في الأصول والأرباح، وكذلك الالتزامات المالية والقانونية لهذه الشركة، كما يخضعون لمسؤولية غير محدودة.

شركة ذات مسؤولية محدودة: تحد هذه الهيئة من مسؤولية المالكين، غير أن بعض الدول تشترط حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد عدد محدد من السنوات أو في حالة وفاة عضو أو استقالته.

مؤسسة تجارية: يعد هذا الهيكل أكثر تعقيدا، لذلك يعد إنشاؤه مكلفا، ومن ناحية أخرى، يكون المالكون محميين من المسؤولية، لكنهم غالبا يكونون أقل استقلالا.

قد يقرر رجال الأعمال التحول من نموذج إلى آخر مع تطور العمل التجاري بمرور الوقت، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الهيكل الذي يختاره صاحب الشركة سيؤثر على مسؤوليته الشخصية، وكذلك نسبة الضرائب.

لهذا السبب، من الحكمة المالية الحصول على استشارة شخصية من محام تجاري مؤهل أو محاسب قانوني معتمد، يمكنه المساعدة في تحديد الخيار الأفضل.

من الحكمة المالية الحصول على استشارة شخصية من محام تجاري (بيكسابي)

اختيار اسم الشركة وتسجيلها

عند اختيار اسم للشركة التجارية، يحتاج رجل الأعمال أولا إلى التأكد من أنه غير مستخدم بالفعل أو مسجل، فالتسجيل يجعل الشركة كيانا قانونيا متميزا، وتعتمد كيفية ومكان التسجيل على هيكل الشركة وموقعها.

عند إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة، يسجل اسم الشركة مع إيداع الوثائق الخاصة بها مصحوبة باسم المسؤول وولايته، أما إذا كانت بنية الشركة ملكية خاصة أو شراكة، يحتاج رجل الأعمال إلى البحث عن اسم تجاري والتأكد من أنه متاح، ويساعد امتلاك اسم تجاري للشركة رجل الأعمال على فتح حساب مصرفي باسم عمله.

وبينت الكاتبة أنه يمكن تقديم ملف الاسم التجاري عبر الإنترنت، كما يوصي الخبراء بتسجيل اسم النطاق الخاص بمالك الشركة، حتى يتمكن العملاء من العثور عليه بسهولة على الإنترنت.

رقم الضمان الاجتماعي

تتمثل الخطوة التالية في الحصول على رقم هوية صاحب العمل المتكون من عدة أرقام، والذي تعينه لك خدمة الإيرادات الداخلية، ستستخدم هذا الرقم عندما تقدم بياناتك الضريبية أو تفتح حسابا في بنك تجاري، ويمكنك اعتباره رقم ضمان اجتماعي لشركتك.

اختيار اسم الشركة وتسجيلها يجعلها كيانا قانونيا ومتميزا (غيتي)

فتح حساب بنكي تجاري

نصحت الكاتبة بفتح حساب بنك تجاري، فإن إبقاء التدفقات المالية لعملك منفصلة عن حساباتك الشخصية سيؤدي إلى تسهيل عملية مسك الدفاتر والضرائب، وإلى التعرف على المصرفيين الذين قد يساعدونك في التمويل يوما ما.

ولا تنسى أن كل بنك لديه قواعد مختلفة قليلا عندما يتعلق الأمر بفتح حساب بنك تجاري، لذلك تأكد من الاتصال بهم مسبقا حتى تعرف المعلومات والمستندات التي يحتاجها المصرف لفتح حسابك.

ويمكن البحث عن مكافآت التسجيل عند فتح حساب مصرفي للأعمال، لأن البنوك تقدم بشكل روتيني حوافز نقدية لشركات جديدة لمجرد فتح حساب مصرفي جديد للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتأكد من أن البنك مناسب لاحتياجاتك.

كما أشارت الكاتبة إلى ضرورة الاستفسار عن الخدمات التي تهمك، وذات الرسوم المنخفضة.

تطبيق مسك الدفاتر

من الضروري أن يكون لديك نوع من نظام المحاسبة الآلي، فمعرفة مقدار ما تحققه شركتك كل شهر أمر أساسي لاتخاذ القرارات التجارية الجيدة. وفي الواقع، تجعل التكنولوجيا إمساك الدفاتر أمرا سهلا في هذه الأيام.

وأوصى روبرت جوفرو، وهو محاسب قانوني معتمد ومؤسس "فنتور نورث"، بالاعتماد على حل لمسك الدفاتر قائم على السحابة، قائلا "إذا طبقت هذا النظام فلن تحتاج سوى دقيقتين في اليوم لمراجعة المعاملات.

ومن بين هذه الأنظمة نجد كويك بوكس أونلاين، وسيج 50، وإكسيرو، ووايف. وإذا أدخلت أرقامك المدرجة في الميزانية في برنامج مسك الدفاتر المستند إلى السحابة، فيمكنك متابعة مدى تقدمك، وتحديد إذا كنت على الطريق الصحيح لتحقيق نتائجك المالية في عملك.

وأوردت الكاتبة أن جوفرو اختار العمل "بكويك بوكس أونلاين" لأنه نظام قوي وسهل، إضافة إلى تكامله مع حلول الطرف الثالث الأخرى التي توفر تحليلات مالية أكبر. وبناء على كل ما سبق، يمكن القول إن إطلاق الأعمال التجارية هو شيء مثير، ومن شأن اتخاذ الخطوات الصحيحة أن يساعدك في تحقيق النجاح.