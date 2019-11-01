لماذا لا تريد روسيا التخلي عن "أوبك بلس" حتى الآن؟

تحدثت مجموعة "جيمس تاون" للبحث والتحليل في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، عن إصرار روسيا على عدم الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تحولت في النهاية إلى تحالف "أوبك بلس" لرفع أسعار النفط العالمية.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من صفقات الاستثمار في مجال الطاقة مع السعودية خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول التي لم تتجاوز قيمتها الإجمالية مئات الملايين من الدولارات، وليس المليارات التي كانت روسيا تطمح إلى تحقيقها.

وذكرت مجموعة جيمس تاون أن بوتين نجح في الحصول على استثمار من الإمارات خلال رحلته إلى الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن النتائج كانت متواضعة بشكل عام، فإن كل اتفاقية اقتصادية من هذا القبيل تضع حجر الأساس لإبرام مزيد من الاتفاقيات في المستقبل.

روسيا تعزز شراكاتها

أفادت مجموعة البحث بأن موسكو تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع دول الخليج الغنية منذ إبرام اتفاق قبل ثلاثة أعوام مع أوبك.

وتسعى روسيا أيضا إلى إقامة روابط أمتن مع منطقة الشرق الأوسط لتعزيز مكانتها بالمنطقة والحصول على تمويل لمشاريع الطاقة التي حظرتها العقوبات المفروضة من الغرب. لكن السعودية تؤجل مسألة الاستثمار خاصة أن روسيا منافسة لها في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وأوضحت مجموعة جيمس تاون أن السعوديين سبق وحرضوا على صفقة "أوبك بلس"، لكن روسيا تبنت افتتاح العرض لأنها أرادت أن يشهد انخفاض أسعار النفط استقرارا واعتقدت أن بإمكانها الحصول على فوائد جيوسياسية واستثمارية من هذا الاتفاق.

وتأمل الرياض حاليا تمديد صفقة "أوبك بلس" لمدة عقد أو أكثر، لكن موسكو ترفض الالتزام بهذا الإطار الزمني لأنها تريد التمتع بحرية الانسحاب من الاتفاق إذا تبين أن تغيير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية يعني أن روسيا ستكون أفضل حالا إذا ما عادت بمفردها مرة أخرى.