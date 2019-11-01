أول امرأة بالمنصب.. كريستين لاغارد تتسلم رسميا رئاسة المركزي الأوروبي

تسلمت كريستين لاغارد رسميا اليوم الجمعة رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراغي، وفق ما أعلنت المؤسسة المالية.

وأفاد البنك في بيان أن "المجلس الأوروبي عين لاغارد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لولاية من ثماني سنوات".

ولاغارد أول امرأة تتولى رئاسة المركزي الأوروبي منذ تأسيسه عام 1998. وقد شهدت صعودا مهنيا سريعا على وقع أزمات عايشتها على رأس وزارة الاقتصاد الفرنسية (2008-2011) ثم مديرة عامة لصندوق النقد الدولي (2011-2019).



وتتسلم هذه المرأة المبتدئة في مجال السياسة النقدية مهامها بالتزامن مع مباشرة المركزي الأوروبي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني برنامجا موضع جدل يقضي بإعادة شراء ديون من السوق، وفق ما وافقت عليه هيئة الحكام في سبتمبر/أيلول وسط انقسام كبير حول هذه المسألة.

وسيعيد البنك شراء سندات عامة وخاصة بقيمة عشرين مليار يورو (22.23 مليار دولار) في الشهر بهدف دعم اقتصاد متباطئ وتضخم يراوح مكانه.

وسبق أن أعلنت في سبتمبر/أيلول أنها تعتزم تطوير المؤسسة مع التشديد أكثر على المساواة مع الرجل، والتحرك من أجل البيئة والابتعاد عن اللغة التكنوقراطية المستخدمة حتى الآن في أسلوب تواصل البنك المركزي.