مناخ مضطرب يفسد حلم المواطن العربي بعمل لائق

عبد الحافظ الصاوي يحتفل العالم بيوم العمل اللائق هذا العام في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعترافا بمساهمة العمال في رفاهية المجتمعات، وتأكيدا على حقهم في الارتقاء بمهاراتهم والحفاظ على المزيد من مكتسباتهم التي حصلوا عليها بنضالهم خلال العقود الماضية.

فالمادتان 23 و24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصتا على حق الإنسان في العمل، وكذلك حمايته من البطالة، وحصوله على أجر مكافئ لما يبذله من عمل، وأن يكفل له الأجر المتحصل عليه نظير العمل معيشة لائقة بكرامة الإنسان، وأن تتوفر له الحماية الاجتماعية.

ومن حق العامل العربي كإنسان أن تكون تطلعاته هي زيادة مهاراته لتتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية، والتي تفرض نوعية من التعليم تواكب التكنولوجيا التي تسابق الزمن يوميا.

ومن المفترض أن مكتسبات العامل من الأجر العادل وبيئة العمل المناسبة والحماية الاجتماعية، هي من المسلمات ولم تعد بحاجة إلى خوض معارك مع أرباب العمل أو الحكومات والبرلمانات.

ولكن أنى للعاملين العرب أن يحلموا بالعمل اللائق، والعالم العربي يتصدر القائمة الدولية بأعلى نسبة بطالة بين مناطق العالم، بنحو 15.4% عام 2017، أي وجود 19.8 مليون عاطل.

كما أن المنطقة العربية تتصدر أقاليم العالم من حيث ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 46.2% للفئة العمرية (15 -24 عاما)، وكذلك من حيث انخفاض مساهمة الإناث في سوق العمل بنسبة تصل إلى 19%، بينما المتوسط العالمي 48%، وذلك حسب البيانات التي دونها التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018.

لقد تطورت الحركات العمالية في كثير من البلدان، وحققت نجاحات على صعيد علاقاتها مع أرباب العمل، أو مع المجتمع كله، حيث سعت بعض الحركات العمالية لتشكيل أحزاب سياسية تعبر عن مطالبها، ومكنتهم هذه الأحزاب من الوصول إلى السلطة.

إلا أن التجربة العربية لم تكن بهذا النجاح، حيث أمكن تدجين الحركة العمالية عبر سيطرة النظم السياسية الدكتاتورية على النقابات العمالية، وقصر دورها على القضايا العمالية، وسيرتها في حركة سياسية محسوبة كديكور في إطار نظم سياسية غير ديمقراطية، وقد حكمت العلاقة بين النقابات العمالية العربية ونظم الحكم على مدار العقود الماضية -وإلى الآن- قاعدة معلومة، وهي "الولاء مقابل العطاء".

القطاع الخاص وفرص العمل

في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، اتجهت معظم الدول العربية إلى ما يعرف باقتصاديات السوق، حيث تم انسحاب الدولة من سوق العمل بنسبة كبيرة، وبخاصة في الأنشطة الإنتاجية، وأُعطيت الفرصة بشكل كبير للقطاع الخاص الذي لم يكن مؤهلا لتوفير فرص العمل بالشكل الذي يتناسب مع دخول العاملين الجدد لسوق العمل، ولم يسمح القطاع الخاص العربي في الغالب بوجود كيانات تمثل العمال، بل كان شرط البقاء في العمل التنازل عن حق تشكيل نقابات عمالية.