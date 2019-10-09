إيران.. نزيف مغادرة الشركات الدولية يتواصل ومطالب بمقاضاتها

الجزيرة نت-طهران

بعد 17 شهرا من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، غادرت شركة البترول الوطنية الصينية إيران لتلتحق بزميلتها "توتال" الفرنسية، في حين تتواصل المطالب بتغريمها وأخرى تحث على استغلالها لتنمية الصناعة الوطنية.

وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأحد الماضي انسحاب شركة البترول الوطنية الصينية من مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي"، مؤكدا أن شركة "بتروبارس" التابعة للدولة ستتولى بمفردها المشروع.

وكان يُفترض أن تتعاون الشركة الصينية و"توتال" الفرنسية مع الشركة الإيرانية في تطوير حقل "بارس الجنوبي" بموجب صفقة بقيمة 4.8 مليارات دولار وقعت عام 2017.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز ترجيح الشركات الدولية مصالحها مع واشنطن على مصالحها مع طهران بأنه أمر عادي، واصفا المصالح الاقتصادية للشركات التي غادرت إيران والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات على كل من يتعاون معها، بأنها بمثابة "وجهين لعملة واحدة".

ليلاز تمنى لو تستغل بلاده ظروف العقوبات لتنمية قطاعات الصناعة الوطنية (الصحافة الإيرانية)

أضرار باهظة

وقال ليلاز في حديثه للجزيرة نت إن عشرات الشركات الدولية أرغمت على مغادرة إيران وغض البصر عن الأرباح التي كانت تأمل جنيها من طهران بفعل العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الشركات سبق أن دفعت غرامات باهظة للجانب الإيراني بسبب تخليها عن العقود السابقة.

وأشار الأستاذ في جامعة الاقتصاد شهيد بهشتي إلى أن أحد الأهداف الأميركية من ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران، دفعها نحو دول شرق آسيا لا سيما الصين، مؤكدا أن أميركا وأوروبا ستكتشفان قريبا أنهما الخاسر الأبرز للعقوبات الغربية، وذلك بسبب تبني الصناعة الإيرانية التكنولوجيا الصينية بعدما كانت تفضل الشركات الإيرانية التكنولوجيا الغربية.

وأوضح الباحث ليلاز أن بلاده تحمّلت أضرارا باهظة جراء العقوبات الأميركية، وأكد أن المواطن الإيراني يفضل السيارات الأميركية والأوروبية على نظيراتها الصينية، لكن خروج الشركات الغربية المصنعة للسيارات من إيران رفع أسعارها في الأسواق الإيرانية، وهو ما دفع المواطن على اقتناء الأنواع الصينية منها.

وتمنى على بلاده أن تستغل ظروف العقوبات الأميركية وخروج الشركات الدولية منها لتنمية قطاعات الصناعة الوطنية، مؤكدا أن حاجة البلاد إلى الطائرات المدنية مثلا تجعل الاستثمار في هذا القطاع مجديا، فضلا عن أن هناك سوقا كبيرا لدى دول الجوار -مثل العراق وأفغانستان- يرحب بالمنتوجات الإيرانية.