الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بفعل مخاوف سوريا وتحذير ترامب

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار أمس الاثنين بفعل المخاوف من توغل تعتزمه أنقرة في شمال سوريا، وتحذير الرئيس دونالد ترامب بأنه قد "يمحو" الاقتصاد التركي.

ويراقب المستثمرون التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في قضايا شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا أنظمة دفاع صاروخي روسية.

وهددت تركيا مرارا بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تساندها الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل جهود إقامة "منطقة آمنة" هناك على الحدود التركية.

وعقب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البيت الأبيض الأحد إن القوات الأميركية لن تدعم توغلا تركيا وستنسحب من المنطقة.

أمس، هدد ترامب "بتدمير ومحو" الاقتصاد التركي إذا اتخذت أنقرة أي خطوة يعتبرها "تجاوزا للحدود".

وتراجعت الليرة أكثر من 2% مسجلة 5.8305 الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت عند 5.7000 يوم الجمعة. وفي وقت سابق انخفضت إلى 5.8375 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من سبتمبر/أيلول.

وقال متعامل في سوق الصرف الأجنبي طلب عدم نشر اسمه "بينما يعطي البيان الصادر عن الولايات المتحدة ضوءا أخضر للعملية العسكرية في سوريا التي تتحدث عنها تركيا منذ فترة طويلة، فإنه يثير علامات استفهام عديدة بشأن كيف ستتطور العملية".

وتراجعت السندات الدولارية لتركيا أيضا، ونزل إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنت.

وفقدت الليرة حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي نتيجة مخاوف حيال التدخل السياسي بالسياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ونزلت الليرة حوالي 8% منذ بداية العام الجاري.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية منخفضا 0.45% في حين نزل مؤشر قطاع البنوك 1.72%.

وكان ترامب أمس قال إنه حذر أردوغان من "مشكلة كبيرة" إذا تعرض أي جندي أميركي للأذى في الشطر الذي هددت أنقرة بالتوغل فيه من سوريا.

وقال أيضا إنه أبلغ أردوغان الذي تحدث معه هاتفيا الأحد بأنه "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا تعرض أحد أبنائنا للأذى".

وختم بقوله "أبلغت تركيا بأنها إذا قامت بأي شيء يتجاوز ما نعتقد بأنه آدمي.. فسيواجهون عاقبة اقتصاد متهالك للغاية".