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بعد هجوم منشأتي النفط.. وكالة فيتش تخفض تصنيف أرامكو

فيتش خفضت تصنيف أرامكو بعد أيام من خفض مماثل للاقتصاد السعودي (رويترز)
فيتش خفضت تصنيف أرامكو بعد أيام من خفض مماثل للاقتصاد السعودي (رويترز)

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملاق النفط السعودية "أرامكو" درجة واحدة إلى "A"، بعد أيام من خفض تصنيفها للمملكة، وأبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة.

يأتي خفض التصنيف بعد هجمات الشهر الماضي على منشأتي إنتاج تابعتين لشركة النفط الوطنية العملاقة؛ مما أدى إلى توقف قصير لأكثر من نصف إنتاج الشركة من النفط.

وأضافت فيتش -في بيان أصدرته اليوم- أن خفض التصنيف أخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، واستمرار عجز الموازنة في البلاد.

وقدرت فيتش أن الهجوم على منشآت أرامكو سيكون له تأثير محدود جدا على الأداء التشغيلي والمالي لشركة أرامكو السعودية في 2019، وتعتقد الوكالة أن الشركة أثبتت أنها قادرة على التعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، خفضت فيتش تصنيف السعودية من (A+) إلى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وشككت وزارة المالية السعودية حينها في إعلان فيتش خفض التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة إلى أن ما تضمنه تقرير الوكالة آنذاك لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو.

المصدر : وكالات
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