أكبر شركة ألبان بالخليج.. لماذا تراجعت أرباح "المراعي" السعودية؟

أعلنت المراعي السعودية، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، اليوم الأحد، هبوط صافي ربح الربع الثالث من العام نحو 8.5% بسبب زيادة تكاليف البيع والتوزيع وانخفاض المبيعات في مملكة البحرين.

وبلغ صافي الأرباح بعد الزكاة والضرائب 581.2 مليون ريال (154.95 مليون دولار) انخفاضا من 635 مليون ريال قبل عام. وزادت المبيعات إلى 3.57 مليارات ريال مقابل 3.32 مليارات قبل سنة.

وواصلت أرباح الشركة تراجعها للربع الثالث التوالي. وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفضت مبيعات الشركة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وكان الخاسر الأكبر قطاع الألبان والعصائر حيث انخفضت أرباحه بأكثر من 14% في الربع الثالث، و11% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وعزت "المراعي" هذا التراجع إلى ما وصفته بـ "ظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر".

وتضررت الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية وشركات التجزئة بالسعودية نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة وبفعل سوق عمل ضعيفة.

وقالت "المراعي" إن مبيعاتها في البحرين تراجعت بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق هذا العام.

وقد تأثرت -ومعها شركات التصدير الوطنية الأخرى- جراء فقد السوق القطرية بسبب الحصار المفروض على الدوحة من قبل الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، وفق ما أوردت رويترز .