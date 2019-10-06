آلية لتسوية ديون العراق.. هل أصبحت تجارة إيران تحت رقابة أميركا؟

الجزيرة نت-طهران

حذرت أوساط إيرانية من تداعيات عمل الآلية المالية لتسديد مستحقات بيع الغاز والكهرباء للعراق، ووصفت القبول بالقيود المطروحة فيها بأنه رضوخ للعقوبات الأميركية، في حين طالب آخرون بإنشاء مدن صناعية مشتركة لتصدير البضائع الإيرانية إلى الدول الأخرى.

وبعد ثمانية أشهر من توقيع المصرف المركزي الإيراني ونظيره العراقي، اتفاقية بشأن إطلاق آلية مالية لتسديد الديون المستحقة لصالح طهران، لا تزال الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية تعرقل عمل المؤسسات العراقية مع الأطراف الإيرانية.

وفیما أعلن الجانب العراقي أن نشاط هذه الآلية سيتم عن طريق إيداع حكومة بغداد معادل المستحقات الإيرانية في بنك التجارة العراقي بالدينار العراقي، حذرت أوساط إيرانية من أن المصرف العراقي يعتبر من أكثر البنوك العراقية تنفيذا للعقوبات الأميركية، فضلا عن أن الجانب العراقي لا يزال يرفض سحب طهران تلك الأموال من مصرفه.

ونقلت صحيفة "ابتكار" الإيرانية الناطقة بالفارسية، عن مسؤول عراقي رفيع -لم تكشف هويته- أنه لا يحق لإيران سحب مستحقاتها من بنك التجارة العراقي، بل سيسمح لها فقط بشراء البضائع التي لا تشملها العقوبات، مثل الغذاء والدواء، من خارج العراق.

مراقبون اقترحوا إنشاء فرع لأحد البنوك الإيرانية في العراق بدلا من بنك التجارة العراقي (غيتي)

تداعيات سلبية

من جانبه، حذر الباحث في الاقتصاد السياسي مهدي مظهر، من التداعيات السلبية لعمل الآلية على العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، واصفا القبول بالقيود المطروحة وعدم السماح لإيران بسحب أموالها بأنه رضوخ للعقوبات الأميركية.

وأشار إلى أن علاقة البنك العراقي بالمؤسسات المصرفية الأميركية، تعد ورقة ضغط بيد الإدارة الأميركية ستستغلها لصالح سياساتها، ما يعني زيادة الهيمنة الأميركية على التجارة العراقية الإيرانية.

ووفق مظهر، فإن آلية "الإنستكس العراقي" (شبيهة بآلية إنستكس الأوروبية لدعم التجارة مع إيران بعيدا عن العقوبات الأميركية) تخير إيران بين تراكم مستحقاتها جراء مواصلة مد حكومة بغداد بالكهرباء والغاز في بنك التجارة العراقي، أو فقدانها سوق الطاقة لدی جارتها الغربية إذا ما قررت خفض صادراتها من الكهرباء والغاز إلى العراق.

ويقترح مراقبون في إيران إنشاء فرع لأحد البنوك الإيرانية في العراق ليحل محل بنك التجارة العراقي، للحيلولة دون وصول بيانات التجارة الثنائية لأميركا ومنعها من السيطرة على مجريات التعاون الاقتصادي بين طهران وبغداد، كما أن هناك من يرى أحد البنوك العراقية التي لا تخضع للعقوبات الأميركية خيارا مناسبا للقيام بهذه المهمة.

وفي السياق، أعلن رئيس نادي البنوك الأهلية الإيرانية وروش برويزيان، الأسبوع الماضي، أن أحد البنوك الإيرانية حصل على تصريح من البنك المركزي العراقي لتأسيس سبعة فروع له في العراق، وأن هذه الخطوة جاءت لدعم الصادرات الإيرانية إلى العراق.

كما أعلن المسؤول الإيراني استعداد البنوك والمؤسسات المالية الأهلية في بلاده لتوفير التمويل اللازم لتصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق.