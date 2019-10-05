هل تنوي إطلاق مشروع لأول مرة؟ 10 أسئلة مهمة يجيبك عنها المستشار المالي
أصبح هناك عدد متزايد من رواد الأعمال الشباب الذين يمتلكون العديد من الأفكار العظيمة والشغف وروح القيادة والطموح لإنشاء شركاتهم الخاصة.
وفي مقاله الذي نشرته مجلة فوربس الأميركية، صرح الكاتب ريتشارد هاروش أنه كان مسرورا للغاية بالعمل مستشارا لعدد من رواد الأعمال الشباب.
وطرح هؤلاء الشباب بعض الأسئلة المهمة على ريتشارد، وأغلبها كان متعلقا بكيفية إطلاق مشاريعهم التجارية، وتنميتها وتمويلها، وفيما يأتي إجابات الكاتب على الأسئلة التي طرحت عليه.
1- ما الطبيعة القانونية التي ينبغي اعتمادها في مشروعي الخاص؟
ينبغي على مؤسسي الشركة في البداية تحديد الطبيعة القانونية للشركة، سواء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة عامة أو ملكية فردية أو مؤسسة تجارية.
2- أين يتوجب تسجيل شركتي الناشئة؟
يتم تسجيل الشركات وفقا لقوانين البلد، ومن الأفضل تسجيل الشركة في الولاية أو المدينة التي توجد فيها، لأن ذلك سيوفر عليك الرسوم وعمليات التسجيل والتعقيدات الأخرى.
|لحماية فكرة مشروعك من السرقة يجب تقديم طلب للحصول على براءة اختراع (بيكسابي)
3- كيف أحمي فكرة مشروعي من السرقة؟
يوجد عدد لا يحصى ولا يعد من الأفكار، لكن تنفيذها هو الأهم. إذا كانت فكرة مشروعك فريدة من نوعها، فاحرص على تقديم طلب للحصول على براءة اختراع، لأنك قد تحصل على الحماية بفضل حقوق الملكية أو قوانين الأسرار التجارية أو اتفاقيات عدم الإفصاح.
4- كيف ينبغي تقسيم الأسهم بين مؤسسي الشركة؟
لا يوجد هناك إجابة واضحة عن هذا السؤال، لذا من الأفضل مناقشة هذا الأمر مع شركائك لتجنب حدوث أي سوء فهم لاحقا.
وإذا كنت المؤسس الأصلي وصاحب الفكرة، فإن ذلك يمنحك حجة جيدة للحصول على أكثر من 50% من ملكية الشركة.
لكن ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور عند تقسيم الأسهم منها:
- القيمة النسبية لمساهمات المؤسس.
- مقدار الوقت الذي ينبغي عليك الالتزام به في العمل.
- التعويض النقدي الذي ينبغي أن تحصل عليه لقاء عملك موظفا في الشركة.
- هل سيساهم شخص ما بالمال كاستثمار في العمل.
- حقيقة أن عدد مالكي الأسهم سيقل في المستقبل عند جلب المستثمرين أو عند منح خيارات للموظفين الجدد.
5- هل أحتاج إلى مؤسس مشارك تقني لأعمالي؟
نظرا لأن التكنولوجيا تعد أمرا ضروريا لشركتك الناشئة، فسيكون من المفيد أن يكون لك مؤسس مشارك تقني، أو على الأقل، موظف له مستوى علمي رفيع يمكنه إنجاز المهام التكنولوجية الرئيسية.
6- كيف يمكنني التوصل إلى اسم جذاب لشركتي الناشئة؟
من المحتمل أن هذه المهمة صعبة لكن:
- قم بعصف ذهني لمجموعة من الأسماء المختلفة.
- ثم قم بإجراء بحث على متصفح غوغل لمعرفة الأسماء التي استخدمت مسبقا، وأراهن أن هذه الخطوة ستجعلك تقصي 95% من اختياراتك.
- تأكد من أن يكون سهل النطق، ومن المهم تجنب أن تختار اسما لا معنى له حتى لا يلتبس الناس حول طبيعة النشاط الذي تقوم به شركتك.
- الاستعانة بغوغل وياهو، قم بالبحث عن الاسم التجاري لشركتك الناشئة، ثم تأكد من حصولك على اسم النطاق.
7- كيف يمكنني توجيه المستخدمين إلى موقعي إذا كنت أزاول بعض الأنشطة التجارية الإلكترونية؟
هناك طرق رئيسية يمكن أن تساعدك على تحقيق هدفك، وتتمثل في الدفع إلى غوغل أو بنغ أو ياهو أو فيسبوك ومواقع أخرى لإرسال المواقع التجارية، بالإضافة لإنشاء موقع رائع يكون ذا محتوى متميز وجودة عالية، والحصول على خطة وسائط اجتماعية ذكية لزيادة عدد الزيارات من مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عليك إعداد مقالات مكتوبة جيدا وحاول نشرها على مواقع ذات جودة أخرى، مثل موقع أل بيزنس أو ميديوم، دون أن تنسى وضع روابط تشير إلى موقعك.
8- ما أكبر الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الشركات الناشئة؟
يمكن لرجال الأعمال الجدد أن يرتكبوا العديد من الأخطاء، ومن هذه الأخطاء الشائعة عدم البدء برأس مال كاف، وعدم وضع ميزانية دقيقة، إضافة إلى عدم التركيز على جودة المنتج أو الخدمة، وعدم دراسة حاجة السوق، وتجاهل المسائل القانونية، كما أن توظيف الموظفين غير المناسبين ثم طردهم بسرعة سيؤثر على نجاح العمل.
9- كيف يمكن جمع التمويل لتأسيس شركتك الناشئة؟
إذا كانت لديك فكرة فقط ولم تحقق تقدما كبيرا في تنفيذها، فقد لا تتمكن على الأرجح من الحصول على تمويل الملاك أو تمويل أولي من المستثمرين المحترفين، لذلك في هذه الحالة سيكون عليك الاعتماد على العائلة والأصدقاء، أو ربما تفكر في مواقع التمويل الجماعي.
10- هل أحتاج إلى تقديم عروض بيع ترويجية للحصول على اهتمام المستثمرين وأصحاب رأس المال المخاطر؟
إن جمع رأس المال من المستثمرين أمر ليس بتلك السهولة ويتطلب الكثير من الوقت، ويتوقع المستثمرون المحترفون أن يحظوا بملخص موجز ومثير للاهتمام عن العمل التجاري قبل التفكير في عقد اجتماع، وهو ما يجعل ابتكار عرض ترويجي شديد الأهمية.
ولتقديم عرض ترويجي جيد، اعرض فكرتك في 15 إلى 20 شريحة عرض تقديمي، واشرح السبب الذي يجعلك تعتبر فرصة السوق هائلة، كما عليك وصف المواهب الموجودة في فريقك.
واحرص على تجنب تغطية كل التفاصيل في عرض البيع الترويجي، حيث إن العرض الشخصي سيمنحك فرصة لتسليط الضوء على المعلومات الأساسية، كما عليك التأكد من تحديث معلوماتك ومقاييسك.
ومن الأمور المهمة التركيز على الهوية البصرية وخذ بعين الاعتبار فكرة الحصول على مساعدة من محترفين في التصميم.
وسيساعد مراجعة عروض البيع الترويجية الأخرى في الحصول على أفكار حول كيفية تقديم عرض، كما عليك الاهتمام بالتفاصيل الضرورية كإدراج العبارة التالية في أسفل يسار صفحة غلاف العرض الترويجي: "سري وملكية مسجلة" أو "كل الحقوق محفوظة".
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