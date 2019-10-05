هل تنوي إطلاق مشروع لأول مرة؟ 10 أسئلة مهمة يجيبك عنها المستشار المالي

أصبح هناك عدد متزايد من رواد الأعمال الشباب الذين يمتلكون العديد من الأفكار العظيمة والشغف وروح القيادة والطموح لإنشاء شركاتهم الخاصة.

وفي مقاله الذي نشرته مجلة فوربس الأميركية، صرح الكاتب ريتشارد هاروش أنه كان مسرورا للغاية بالعمل مستشارا لعدد من رواد الأعمال الشباب.

وطرح هؤلاء الشباب بعض الأسئلة المهمة على ريتشارد، وأغلبها كان متعلقا بكيفية إطلاق مشاريعهم التجارية، وتنميتها وتمويلها، وفيما يأتي إجابات الكاتب على الأسئلة التي طرحت عليه.

1- ما الطبيعة القانونية التي ينبغي اعتمادها في مشروعي الخاص؟

ينبغي على مؤسسي الشركة في البداية تحديد الطبيعة القانونية للشركة، سواء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة عامة أو ملكية فردية أو مؤسسة تجارية.

2- أين يتوجب تسجيل شركتي الناشئة؟

يتم تسجيل الشركات وفقا لقوانين البلد، ومن الأفضل تسجيل الشركة في الولاية أو المدينة التي توجد فيها، لأن ذلك سيوفر عليك الرسوم وعمليات التسجيل والتعقيدات الأخرى.