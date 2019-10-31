تحتاج نحو مليون عامل.. هل تنجح السياحة في السعودية؟

فتحت السعودية أبوابها للسياح، معلنة عن مشاريع ضخمة تخطط لإطلاقها خلال مدة قصيرة، لكن المملكة الثرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في سرعة تهيئة كوادر بشرية، حسب ما يراه رئيس أحد أكبر المشاريع السياحية السعودية.

ويعد تطوير قطاع السياحة أحد أهم أسس "رؤية 2030"، وهي خطة اقتصادية طموحة طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع أكبر اقتصاد عربي ووقف ارتهانه للنفط، وإعداده كذلك لمرحلة ما بعد الخام.

وبدأت السعودية -التي يصل تعدادها لنحو 32.5 مليون نسمة، وظلت مغلقة فترة طويلة- في سبتمبر/أيلول الماضي إصدار تأشيرات سياحية فورية لمواطني نحو خمسين دولة، معظمها أوروبية، بعدما كانت التأشيرات تُمنح لرجال الأعمال والحجاج الآتين إلى مكة والمدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باغانو في تصريحات لوكالة فرانس برس في اليوم الثاني من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض الأربعاء الماضي؛ "التحديات ستكون مرتبطة بمسألة الاستثمار في الأشخاص، وتدريب اليد العاملة التي نحتاجها للمستقبل".

وأضاف "هناك حاجة لمبادرة على مستوى البلاد لتدريب العاملين في السياحة".

وفي 2017، أعلنت السعودية إطلاق المشروع السياحي الضخم الهادف إلى تحويل عشرات الجزر ومجموعة من المواقع الجبلية على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية فخمة.

ويمتد المشروع على طول 180 كيلومترا بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب.

وانطلقت أعمال البناء في الربع الثالث من 2019 في مرحلة أولى، ويتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة. ويتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الثالث من 2022.

وأعلن باغانو أن السعودية تطمح إلى أن تبدأ استقبال السياح في المشروع خلال عامين، وقال "في 2022 سنرحب بأول سائح".

واعتبر باغانو أن أفضل سبيل لمواجهة تحدي بناء بنية تحتية بشرية وعمرانية من الصفر تقريبا هو "فتح أبواب البلاد، وتعريف الناس على ما يجري هنا؛ البلاد تمر بمرحلة تغيير كبيرة، وكل يوم تشاهد أشياء لم يكن يتخيل الناس أنها قد تتحقق فعلا".