عزوف عن الاستثمار في قطاع الشقق بالكويت.. تعرف على الأسباب

محمد الحايك-الكويت بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تعليقه لافتة كبيرة تتحدث عن وجود شقق خالية للإيجار، لا تزال المساحات والوحدات الشاغرة في البناية التي يدير شؤونها الحارس أبو طارق في منطقة السالمية بمحافظة حولي في الكويت على حالها. وعلى الرغم من بعض الإغراءات التي بادر مالك العمارة إلى تقديمها أكثر من مرة على غرار تحمّل فاتورتي الكهرباء والماء والتنازل عن إيجار الشهر الأول من تاريخ بدء سريان العقد، فإن شيئا لم يتغير، بحسب ما يؤكد الرجل الخمسيني.

يجزم أبو طارق، الذي يعمل في مجال حراسة العقارات منذ نحو عشرين عاما، بأن قطاع الشقق الاستثمارية في الكويت لم يشهد عزوفا وتباطؤا كالذي يشهده في الوقت الراهن، لافتا إلى أن مداولاته ونقاشاته اليومية مع أقرانه من الحراس في العمارات المجاورة تبين أن هناك أزمة حقيقية قد تعصف بهذا القطاع الحيوي في وقت قريب.

أبرز الأسباب

أسباب عدة تقف خلف هذه الأزمة، لعل أبرزها من وجهة نظر عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار تراجع أعداد الوافدين في ظل سياسات "التكويت" (إحلال المواطنين مكان الأجانب في الكثير من الوظائف الحكومية) التي تنتهجها الدولة، وهو ما دفع آلاف المغتربين وعائلاتهم إلى مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم، أو البحث عن فرص عمل في دول أخرى.