يؤمّن الملاحة بعيدا عن هرمز.. فرص استثمارية كبيرة بميناء الدقم العماني

عماد مراد-الدوحة

إمكانات هائلة يمتلكها ميناء الدقم، الذي يعد جزءا من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم العمانية، التي تشمل مناطق صناعية ولوجستية وسكنية، مدعومة ببنية تحتية ومطار دولي.

فميناء الدقم، الذي يقع على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي؛ مؤهل ليصبح واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط على المدى الطويل، خاصة أنه يجنب الملاحة البحرية الدخول لمضيق هرمز، الذي يشهد توتر حاليا في منطقة الخليج.

المسؤولون العمانيون يقومون حاليا بجولة في عدد من دول المنطقة؛ في محاولة للحصول على المزيد من الاستثمارات الصناعية داخل هذا الميناء، وكانت دولة قطر بداية هذه الجولة، لما وصلت له العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة منذ بدء الحصار على دول قطر في يونيو /حزيران 2017 من قبل السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، وما تبعه من تطور هائل للعلاقات التجارية بين البلدين.

غرفة قطر استضافت أمس الأربعاء ورشة تعريفية تناولت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالدقم، وإمكانات المنطقة الصناعية بها، والبنية الأساسية والمشاريع الحالية، والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات المحلية.

وتحدث مدير ميناء الدقم أرون مورتلمانز خلال الورشة عن الإمكانات التي يتمتع بها الميناء؛ كالمواد الأولية والأيدي العاملة، وأسعار الأراضي المناسبة، فضلا عن الإمكانات اللوجستية، مضيفا أن الورشة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في الميناء، الذي يعد أكبر المشاريع الإستراتيجية في سلطنة عمان.