أعلى مستوى في شهر.. عملة البتكوين تتماسك بعد تصريحات الرئيس الصيني

تماسكت بتكوين اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى في شهر والذي بلغته خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين على ثاني أكبر اقتصاد في العالم تسريع تطوير تقنية سلسلة الكتل.

وصعدت بتكوين 24% بين يومي الجمعة والسبت بعد تصريحات شي، ملامسة مستوى 10350 دولارا في أكبر قفزة ليومين منذ ذروة فقاعة شهدتها جاءت مدفوعة بتعاملات الأفراد في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وزادت أيضا عملات مشفرة أخرى مثل إيثريوم و"إكس آر بي" القائمة على بروتوكول الدفع ريبل.

وفي التعاملات المبكرة بلندن، كانت بتكوين -وهي أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي- متراجعة 1.6% عند 9403 دولارات، قبل أن تقلص خسائرها خلال تداولات اليوم لتقترب من سعر 9409 دولارات وفق بيانات على منصة التداول العالمية المعروفة باسم "بيتفينكس" (bitfinex).

وقال شي الخميس الماضي إنه يجب أن تكون سلسلة الكتل -وهي سجل رقمي يشكل العمود الفقري للكثير من العملات المشفرة مثل بتكوين- نواة الابتكار في الصين.

وأكد الرئيس الصيني أهمية تكثيف الأبحاث بشأن توحيد معايير سلسلة الكتل لزيادة تأثير الصين وقوتها الخاصة بوضع القواعد على الساحة العالمية، وفق وكالة شينخوا الصينية.

وذكر شي أنه من الضروري لتكنولوجيا سلسلة الكتل أن تلعب دورا أكبر في بناء القوة الصينية في الفضاء الإلكتروني وتطوير الاقتصاد الرقمي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بالتكامل العميق بين سلسلة الكتل وتكنولوجيا المعلومات الأخرى، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

وتبادل العملات المشفرة محظور في الصين على الرغم من أن التعامل شائع في أماكن للتداول خارج البورصة.

ويقول متعاملون في السوق إن المشترين الصينيين يشكلون أكبر الأحجام على منصات في أماكن أخرى.

وأقر البرلمان الصيني قانونا جديدا بشأن التشفير، في وقت تستعد فيه البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر من أول أمس السبت.

ونقلت وكالة شينخوا عن البرلمان قوله إن قانون التشفير الصيني -الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل- يهدف إلى "تسهيل تطوير أعمال التشفير وضمان أمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات".