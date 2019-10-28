إدلب.. رحلة السكان الباهظة للحصول على رغيف الخبز

سيلا الوافي

منذ أن تحررت محافظة إدلب وقع على عاتقها مسؤولية احتضان مهجري الثورة إليها وتأمين الخبز لأعداد كبيرة من الناس، حيث يبلغ عدد سكان المحافظة 3.5 ملايين مواطن، 500 ألف منهم يعيشون في مدينة إدلب وحدها التي لا يوجد بها إلا سبعة أفران عليها العمل في ظل ظروف سيئة لتأمين مادة الخبز الأساسية للحياة.

يقول أبو أسعد -صاحب أحد أضخم الأفران في مدينة إدلب- للجزيرة نت إن معدل إنتاج فرنه يبلغ نحو 11 طنا من الطحين يوميا، أي بمعدل 14 ألف ربطة خبز.

ويضيف أبو أسعد أنه يوميا يتوافد إلى فرنه قرابة 4000 شخص للحصول على قوت يومهم من مادة الخبز، أي حصول كل فرد منهم على ثلاث ربطات فقط، وهو ما يكفي أسرة مكونة من ستة أشخاص على أقل تقدير.

ويشير إلى اختلاف إنتاج كل فرن في المدينة عن الآخر من حيث عدد أطنان الطحين وربطات الخبز، فيتراوح إنتاج بعضها بين 3000 و8000 ربطة خبز في اليوم، أي قرابة ستة أطنان من الطحين، مما يدل على نقص كبير في إنتاج الخبز وفقا لعدد السكان الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى الاستغناء عن مادة الخبز الأساسية.