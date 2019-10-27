وفد أردني رفيع بالدوحة.. زخم اقتصادي بعد عودة العلاقات السياسية

عماد مراد-الدوحة

زخم اقتصادي وتجاري بين قطر والأردن يتزامن مع خطوات سياسية أكثر قوة توجت بعودة الحياة السياسية بين البلدين إلى ما قبل الخامس من يونيو/حزيران 2017، لتتماشى الرغبة السياسية مع إصرار لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية للوصول لزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات المتبادلة.

فقد استضافت الدوحة اليوم الأحد مجلس الأعمال القطري الأردني بحضور وفد تجاري أردني رفيع يضم عددا من كبار رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم القطريين، بالإضافة إلى منتدى أعمال بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين قطريين وأردنيين، الذي يعد الأكبر منذ عودة السفراء بين البلدين إيذانا بعودة العلاقات بعد تأثرها بفرض الحصار على قطر من قبل كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نموا لافتا العام الماضي بنسبة 18% حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال مقابل 1.1 مليار عام 2017، وقد شهد السوق القطري دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، وبلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة بالسوق القطري نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة مقابل 1550 شركة بنهاية 2018.

استثمر في قطر

وخلال ملتقى مجلس الأعمال، قدم الوفد القطري عرضا عن الفرص الاستثمارية في البلاد بعنوان "استثمر في قطر" تناول فيه أهم ملامح مناخ الاستثمار بالدولة وأهم المحفزات الاستثمارية، من جانبه قدم الوفد الأردني عرضا تناول فرص الاستثمار في مجالي تكنولوجيا المعلومات والسياحة ومناخ الاستثمار فيهما والمحفزات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات.

وأوضح رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن العلاقات بين البلدين شهدت الفترة الأخيرة تطورا متصاعدا بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال أعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة هذه العلاقات وتلبي طموحات البلدين.