الصين.. 174 مليار دولار قروضا لتخفيف الفقر

أصدر بنك التنمية الصيني -مؤسسة مالية تنموية- قروضا بقيمة 1.23 تريليون يوان (حوالي 174 مليار دولار) لدعم جهود تخفيف الفقر منذ عام 2016.

وقال منغ يا بينغ، نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر في البنك، إن القروض استخدمت لتمويل إعادة توطين الفقراء وبناء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.

وبنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، استفاد أكثر من ثلاثة ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، في حين وصلت قروض بقيمة 164.7 مليار يوان إلى حوالي 12 مليون طالب.

ويعتبر بنك التنمية الصيني الذي تأسس في عام 1994، بنكا مصمما لتوفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسية والإستراتيجيات التنموية.

وقبل أسبوعين أعلن مدير مكتب المجموعة القيادية لتخفيف حدة الفقر والتنمية بمجلس الدولة يو يونغ فو أن نحو 95% من سكان بلاده الفقراء سيتخلصون من الفقر بنهاية العام الجاري، وأن بلاده ستقضي على الفقر المدقع العام المقبل.

وقال إنه سيتم حذف أكثر من 90% من المحافظات الفقيرة من قائمة الفقر بحلول نهاية العام الحالي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الصين استطاعت انتشال نحو 14 مليون شخص في المناطق الريفية من براثن الفقر عام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن عدد سكان الريف الفقراء انخفض من نحو 99 مليونا أواخر 2012 إلى 16.6 مليونا نهاية العام الماضي.