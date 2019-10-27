بالأرقام.. تعرف على حجم العبء الضريبي في الدول العربية

محمد بنكاسم

تشهد العديد من دول آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية موجة متصاعدة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة بسبب عوامل شتى، ولكن أبرزها الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والغلاء، ومن هذه الشعوب اللبنانيون الذين كانت الشرارة التي فجرت احتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من أسبوع هي عزم الحكومة إقرار موازنة جديدة تتضمن ضريبة جديدة على اتصالات الإنترنت، فضلا عن زيادات في ضرائب موجودة.

وتعيد الاحتجاجات في لبنان وفي مناطق أخرى للواجهة موضوع العبء الضريبي، وما يشكله من ضغط على معيشة المواطنين يدفعهم عندما تتضافر عوامل عدة إلى الخروج للشوارع والمطالبة بتغيير الحكومات ومحاربة الفساد والمفسدين.

وللتعرف على نسب العبء الضريبي في المنطقة العربية، جرى الاعتماد على بيانات المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية للعام 2019، والذي يصدر سنويا عن مؤسسة هيرتيرج الأميركية، ومن بين المؤشرات الفرعية التي تعتمد عليها المؤسسة لإنجاز تصنيفها لدول العالم على سلم الحرية الاقتصادية مؤشر العبء الضريبي، أو الضغط الضريبي.

ثلاث مجموعات

ويتضح من خلال فحص بيانات المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية أن الدول العربية -البالغ عددها 22- تنقسم إلى ثلاث مجموعات، أولاها دول ذات نسب مرتفعة في مجال العبء الضريبي، ومجموعة ثانية ذات نسب متوسطة، وفئة أخيرة ذات نسب متدنية.

ومؤشر العبء الضريبي معتمد على الصعيد العالمي، وهو يقيس حجم الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدول على الأفراد والشركات، ومقارنتها بحجم اقتصادات الدول، أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس درجة لجوء الحكومات إلى جيوب المواطنين والشركات لسد عجز الموازنات العامة.

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وقد تصدرت دولة جيبوتي قائمة الدول العربية بنسبة 29.2% من حيث شدة الضغط الضريبي، في حين كانت الكويت الأقل ضغطا بنسبة 1.6%.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية من الأعلى إلى الأدنى، علما أن القائمين على التصنيف قالوا إنه لا معلومات متوفرة لديهم بشأن الضغط الضريبي في كل من العراق واليمن وسوريا والصومال وليبيا، كما لا يذكر التصنيف أي شيء عن فلسطين.

الفئة الأولى: ضغط مرتفع

جيبوتي: 29.2%

موريتانيا: 25.9%

المغرب: 20.9%

تونس: 20.8%

الجزائر: 24.5%

الفئة الثانية: ضغط متوسط

مصر: 18%

الأردن: 16.3%

جزر القمر: 14.5%

لبنان: 13.8%

الفئة الثالثة: ضغط متدن

الإمارات: 8.9%

عُمان: 8.5%

السودان: 6.7%

قطر: 5.7%

البحرين: 5.6%

السعودية: 3.4%

الكويت: 1.6%