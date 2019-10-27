الأعلى منذ 7 سنوات وبحجم اقتصادات قوية.. تعرف على عجز الموازنة الأميركية

اتسع حجم عجز الموازنة الأميركية إلى حوالي تريليون دولار في العام المالي الأخير ليقفز إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بعدما خفض الرئيس دونالد ترامب الضرائب وعزز الإنفاق.

وبلغ قيمة عجز الموازنة الأميركية خلال السنة المالية التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر/أيلول المنصرم 984 مليار دولار، بعدما طغت زيادة الإنفاق العام وتنامي مدفوعات خدمة الدَّين العام على عائدات الضرائب.

ويعادل عجز الميزانية 4.6% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. وكان عجز السنة المالية السابقة 779 مليار دولار، بنسبة 3.8%.

وتؤكد الزيادة الرابعة على التوالي أن العجز تحت إدارة ترامب يسير في طريق الصعود إلى مستويات تاريخية. وتسبب عجز الموازنة في زيادة الدين العام الأميركي إلى 23 تريليون دولار.

ويتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس غير الحزبي أن يتجاوز العجز حاجز تريليون دولار في عام 2020، مع تقديرات تظهر أن العجز سيبلغ نحو 1.2 تريليون دولار كل عام على مدار العقد المقبل، وهو ما سيشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان العجز سجل أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 1.4 تريليون دولار في عام 2009 نتيجة اتخاذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إجراءات عاجلة لدعم النظام المصرفي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

لكن العجز السنوي تراجع إلى 585 مليار دولار بنهاية الفترة الثانية لأوباما في 2016، وقد انتقده الجمهوريون في الكونغرس آنذاك لعدم تقليصه بدرجة أكبر.

وأظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أنه بنهاية السنة المالية 2019 ارتفعت عائدات ضريبة الشركات بنسبة 5%، مقارنة بالسنة المالية التي انتهت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وزادت الرسوم الجمركية التي تأثرت بالنزاع التجاري مع الصين ودول أخرى بنسبة 70% على أساس سنوي. كما ارتفعت المستوردات إلى نحو 3.5 تريليونات دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4%.

وباستثناء الاقتصادات العملاقة فإن قيمة عجز الموازنة الأميركية تعادل أو تفوق بعض الشيء الناتج المحلي لعدد من الاقتصادات الكبيرة مثل هولندا وتركيا وإندونيسيا، بينما يتفوق على اقتصادات مثل السويد وبلجيكا والنرويج وإيران، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي.