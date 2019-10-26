أسلحة بكين في المعركة.. لماذا تشن أميركا حربا تجارية على الصين؟

في الفترة التي تلت الحرب الباردة، غيّرت الولايات المتحدة سياستها وأولوياتها واعتبرت ظهور الصين الاقتصادي تهديدا كبيرا لمصالحها في العقود المقبلة، ونظرا لنموها الاقتصادي السريع وتقدمها التكنولوجي وتطوير أسلحتها، باتت الصين منافسا مستقبليا للولايات المتحدة.

في مقاله الذي نشره موقع مودرن دبلوماسي الأميركي، قال الكاتب رانا دانيش نزار إن الصين منافس للأميركيين وشكلت جزءا من جميع الإستراتيجيات الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة، وتبرز لنا الحرب التجارية بين الطرفين أن واشنطن تتخذ خطوات فعالة ضد التهديد الذي تشكّله بكين.

مفهوم الحرب التجارية

في تعريفه للحرب التجارية، أفاد كاتب المقال بأنها تتمثل في فرض عقوبات جمركية على واردات بلد آخر ردا على قيام الطرف الآخر بالمثل، وتكون هذه الضريبة مفروضة على الخدمات والسلع المستوردة، وتبدأ هذه الحرب إذا ما رأى بلد ما أن الممارسات التجارية لبلد آخر غير عادلة.

تكون الحرب التجارية نتيجة لسوء فهم الفوائد الواسعة للتجارة الحرة. غير أن هذه الحرب تساهم في جعل المنتجات الأجنبية أكثر تكلفة وأقل استحسانا من جانب المستهلكين المحليين لتعزيز استهلاكهم للمنتجات المحلية. وتجمع هذه الرسوم الجمركية بواسطة الموظفين وتسلم للحكومة التي تتبع سياسة حمائية بهدف حماية الشركات المحلية والوظائف من المنافسة الأجنبية.

بعد تبادل التهديدات خلال الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة والصين تعريفة بنسبة 25% على الواردات بقيمة 34 مليار دولار.

وقد وصفت الصين هذه الخطوة بأنها بداية "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي". ويمكن لهذه الحرب التجارية أن تكون ذات تأثير على الاقتصاد العالمي وتحدث به بعض الأضرار.

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ذكر الكاتب أن قرارات ترامب مبررة بممارسات غير جائزة تقوم بها الصين، مثل إجبار الشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا الأكثر قيمة إلى الشركات الصينية التي تملك الدولة أغلبها في مقابل الوصول إلى أسواقها. وبعد سريان العقوبات الأميركية، ردت الصين بفرض ضرائب على فول الصويا والسيارات والكركند من بين السلع القادمة من الولايات المتحدة.

وفقا لمتحدث رسمي باسم وزارة التجارة الصينية، تعتبر الصين مضطرة للرد من أجل حماية المصالح الوطنية الأساسية للبلاد وكذلك مصالح الناس، فالولايات المتحدة ستفتح على نفسها النار وعلى العالم أجمع أيضا.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 10% على 200 مليار دولار أخرى من الواردات من الصين.

وعند النظر إلى تداعيات هذه الحرب التجارية على العالم، نجد أنها قد تدفع الاقتصاد العالمي للانهيار، فضلا عن التعافي البطيء لهذا الاقتصاد بعد ذلك.