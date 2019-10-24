بيتكوين عند أدنى مستوى وضغوط كبيرة على عملة فيسبوك "ليبرا"

تراجع سعر بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) أكثر من 7% أمس الأربعاء إلى 7412 دولارا، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو/أيار الماضي، في حين تواجه خطط فيسبوك لإطلاق عملتها الرقمية ليبرا ضغوطا كبيرة.

ولم يتضح حتى الآن سبب التراجع الحاد بالسعر الذي بدأ عند حوالي 13:40 بتوقيت غرينتش أمس، لكن مشروعا أضخم لإطلاق "ليبرا" الرقمية يواجه انتقادات كبيرة.

وبلغ أحدث سعر للعملة -في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ في تداولات الصباح اليوم- 7471 دولارا بانخفاض 6.6% قياسا إلى 24 ساعة الماضية.

وتلونت عملات رقمية أخرى بالأحمر مسجلة تراجعا تراوحت نسبته بين 3.5% و6%.

ويتزامن هذا الانخفاض الحاد في سعر بيتكوين مع انتقادات واسعة لخطط فيسبوك لإطلاق "ليبرا" داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مخاوف

وأمس أدلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، حيث سأله المشرعون عن عملة ليبرا التي تعتزم طرحها والتي أعلنتها الشركة في يونيو/حزيران المقبل، بالإضافة إلى القضايا أخرى.

وحقق النواب مع زوكربيرغ حول مجموعة متنوعة من المخاوف بشأن عملة ليبرا وفيسبوك بشكل عام والمشكلات التي واجهها أخيرا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرج العديد من الشركاء الأوائل من مشروع عملة ليبرا، بما في ذلك شركات المدفوعات والتمويل فيزا وماستر كارد وباي بال.

والجمعة الماضية، جدد وزير المالية الألماني أولاف شولتز انتقاده لخطط فيسبوك، وقال إنه يجب منع إطلاق عملة عالمية جديدة.

وقال شولتز إنه "متشكك للغاية" حيال خطط فيسبوك، مضيفا "سنراقب الوضع بعناية وبجميع الوسائل المتاحة لنا" وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وأصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تقريرا الخميس الماضي يقول إنه يجب عدم السماح بإطلاق مثل تلك العملات الرقمية لحين التعامل مع المخاطر الدولية الكبيرة التي تشكلها.