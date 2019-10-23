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بنهاية العام.. لوك أويل تنسحب من مشروع تنقيب عن الغاز مع أرامكو

شركة لوك أويل الروسية العملاقة تنسحب من مشروع شراكة مع أرامكو التي تأثرت كثيرا بهجمات على منشآتها منتصف سبتمبر (رويترز)
شركة لوك أويل الروسية العملاقة تنسحب من مشروع شراكة مع أرامكو التي تأثرت كثيرا بهجمات على منشآتها منتصف سبتمبر (رويترز)

أعلنت شركة لوك أويل الروسية العملاقة للطاقة الأربعاء عزمها الانسحاب من مشروع كبير للتنقيب عن الغاز مع أرامكو السعودية بحلول نهاية العام الجاري، بسبب غياب جدواه الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وحيد ألكبيروف وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية، إن أرامكو والحكومة السعودية لم تكونا قادرتين على جعل المشروع مجديا اقتصاديا، وإن الشركة الروسية بدأت بالفعل نقل حصتها في شراكة الاستكشاف إلى الجانب السعودي.

وجرى تأسيس المشروع المشترك بين شركتي لوك أويل وأرامكو عام 2004 -تبلغ حصة الشركة الروسية فيه 80%- وحققتا عددا من الاكتشافات المهمة للغاز في السعودية أواخر العقد الأول من هذا القرن، لكن الخلافات حول الأسعار وتقلبات أسعار الطاقة أدتا إلى تأخر متكرر في الإنتاج.

وتابع ألكبيروف "رغم انسحابنا من مشروع الغاز لا تزال الشركتان تخططان للتعاون من خلال مشاريع مشتركة للتنقيب في أفريقيا وأوزبكستان".

المصدر : وكالة الأناضول
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