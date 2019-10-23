الأكبر من نوعه بالمنطقة.. تدشين منتجع صحي للطب البديل شمالي قطر

عماد مراد-الدوحة

تزامنا مع معرض سيتي سكيب قطر 2019 أعلنت شركة مشيرب العقارية عن تدشين أكبر منتجع صحي للطب البديل في الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام المقبل 2020 في منطقة الشمال بقطر.

المنتجع الصحي الذي يطلق عليه اسم زلال يأتي تتويجا للتعاون بين مشيرب العقارية وشركة شيفا سوم الدولية للمنتجعات الصحية التي تشتهر حول العالم بمنتجع هوا هين في تايلند، ويعد هذا التعاون مع مشيرب العقارية أول تعاقد لهذه الشركة في مجالها لإدارة منتجعات صحية في مناطق أخرى حول العالم.

ويمتد المنتجع على مساحة 280 ألف متر مربع ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأول المنتجعات التي تستخدم الطب العربي التقليدي في العالم، ويوفر أكثر من 120 غرفة وجناحا للعائلات وستين جناحا وفيلا للضيوف البالغين فقط، مقدما مجموعة من الخدمات الصحية والترفيهية لجميع الأعمار والفئات.

وقد صمم منتجع زلال الصحي وفقا لرؤية مشيرب العقارية لتطوير مجتمعات وخدمات مستدامة مرتبطة بالثقافة القطرية، وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، فكان الاسم "زلال" من الماء الزلل أي الماء النقي الذي يروي، وهو مستوحى أيضا من رحلة الارتباط الوجودي بالماء كعنصر أساسي للحياة، وهو الأمر الذي يشكل جزءا كبيرا من الثقافة والتاريخ القطري.