تغطية خاصة.. حروب التجارة والعملات.. إلى أين يقود ترامب الاقتصاد العالمي؟

محمد أفزاز

يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حروبا مع شركائه التجاريين مما يهدد ليس اقتصادات أميركا والصين وأوروبا فحسب بل العالم أجمع، وفق ما يشير إلى ذلك صندوق النقد الدولي.

فمنذ حملته الانتخابية وعين ترامب على بكين، فقد اتهمها بممارسة سياسات تجارية غير عادلة، وما لبث أن دخل معها في حرب تجارية كان شعارها فرض رسوم جمركية ثم حرب عملات لتمتد حروبه إلى الشريك الأوروبي.

ولم تقف الجهات المتضررة مكتوفة الأيدي بل فرضت هي الأخرى رسوما انتقامية لتعم الفوضى أسواق المال وسلاسل التوريد، ويتكبد العالم خسائر يتوقع أن تفوق نصف تريليون دولار.

لماذا أطلق ترامب حربا تجارية على الصين؟ وماذا تعني حرب العملات؟ وكم سيخسر العالم؟ وهل حقق ترامب ما يصبو إليه؟ التفاصيل بهذه التغطية الخاصة.

ادعاءات

قال صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس ترامب وفريقه من مؤيدي سياسة الحمائية قدموا ادعاءات مبالغا فيها عما ستحققه حرب الرسوم الجمركية.

اقرأ التفاصيل: 5 ردود على ادعاءات الرئيس الأميركي

خطوات الحرب

حتى نهاية الأسبوع الماضي فرضت واشنطن تعريفات جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من منتجات صينية تدخل السوق الأميركية، في حين بلغت قيمة المنتجات التي تعرضت لتعريفات صينية إضافية 110 مليارات دولار من منتجات أميركية تستوردها الصين.

اقرأ التفاصيل: 6 خطوات تشرح الحرب التجارية الأميركية الصينية وتستشرف مستقبلها

العرب يخسرون

قالت الأغلبية العظمى في استطلاع للرأي أجرته الجزيرة نت إن الدول العربية لن تربح من الحرب التجارية وحرب العملات التي أطلق شرارتها ترامب.

اقرأ التفاصيل: استطلاع للجزيرة نت: 82% يعتقدون أن العرب سيخسرون من الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين

نذر أزمة عالمية

بات من المسلّمات أن الحرب التجارية الشرسة التي يخوضها عملاقا الاقتصاد العالمي لم تقتصر انعكاساتها السلبية على اقتصاديهما فحسب، وإنما ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي برمته.

اقرأ التفاصيل: خبراء: الحرب التجارية تنذر بأزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة

ماذا عن المستهلك الأميركي؟

لا يريد ترامب أن تستمر الحرب التجارية، ويرى أنها لم تؤثر بعد على معدلات إنفاق المواطنين المستهلكين، لكن ماذا لو حصل الركود ونحن غير بعيدين عن الانتخابات الرئاسية.

اقرأ التفاصيل: لهيب الحرب التجارية يقترب من المستهلك الأميركي

حرب العملات

القراءة الصحيحة للسياسات المالية والنقدية لكل من أميركا والغرب والصين -بعد الأزمة المالية العالمية 2008- تشير إلى أن حرب العملات قائمة، لكن في ضوء "الحرب الباردة".

اقرأ التفاصيل: حرب العملات بين أميركا والصين.. سؤال وجواب

الدولار "النووي"

لم تعد لترامب أسلحة كثيرة في حربه الاقتصادية ضد الصين، ويبدو أن خطوته للتخلي عن قيمة الدولار بشكل استباقي ستكون بمثابة "الخيار النووي" وهو ما يمكن أن يشعل حرب عملة بشعة وسباقا نحو القاع.

اقرأ التفاصيل: قد يشعل حرب عملات.. هل يلجأ ترامب إلى خفض قيمة الدولار؟

خسائر كبيرة

قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ستكلف النمو العالمي نحو سبعمئة مليار دولار بحلول 2020.

اقرأ التفاصيل: صندوق النقد.. 700 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي وتحذير من تضخم الديون

الحرب تستعر

قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأميركي إن بلاده ستفرض رسوما نسبتها 10% على الطائرات و25% على سلع صناعية وزراعية أخرى من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ التفاصيل: الحرب التجارية تستعر.. رسوم أميركية على طائرات أيرباص وأوروبا تتوعد

ماذا عن الاقتصادات الكبرى؟

قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن احتدام الحرب التجارية مع الصين قد أثر في الاقتصاد العالمي.

اقرأ التفاصيل: تداعياتها بدأت تظهر.. حروب ترامب التجارية مع الصين تضر بالاقتصاد العالمي

هل تفقد عرشها؟

أظهر التقرير السنوي لتنافسية اقتصادات دول العالم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع ترتيب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا على مؤشر التنافسية، حيث فقدت أميركا المركز الأول كأكثر اقتصاد تنافسي بالعالم.

اقرأ التفاصيل: أميركا تفقد عرش التنافسية الاقتصادية وألمانيا وبريطانيا تخسران