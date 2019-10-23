أصبحوا مليارديرات بعد الهجرة لأميركا.. من هم؟ وكيف راكموا ثروتهم؟

في تقرير بموقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي، استعرضت الكاتبة تايلور نيكول روجرز قائمة تضم 11 مليارديرا حققوا ثرواتهم بعد أن هاجروا إلى الولايات المتحدة.

سيرجي برين

هاجرت عائلته من الاتحاد السوفياتي عندما كان في عمر الست سنوات، وتبلغ القيمة الصافية لثروته 57.5 مليار دولار، ويعود مصدرها إلى شركة "ألفابيت".

الملياردير البالغ من العمر 46 عاما طوّر محرك البحث المعروف الآن باسم غوغل بمساعدة لاري بايج في مرآب في كاليفورنيا.

وينقل التقرير عن مجلة "فوربس" أن برين يشغل حاليا منصب رئيس "ألفابيت" وهي الشركة الأم التي تمتلك غوغل.

حمدي أولوكايا

أسس العلامة التجارية الخاصة بالزبادي "شوباني" بعد أن هاجر من تركيا للالتحاق بالجامعة في نيويورك.

تبلغ القيمة الصافية لثروته 2.1 مليار دولار بفضل علامته التجارية "شوباني".

حصل أولوكايا البالغ 46 سنة على قرض بقيمة ثلاثة آلاف دولار عام 2007، واستخدمه لشراء مصنع زبادي قديم في نيويورك.

ووفقا لتقارير فوربس، تبيع "شوباني" اليوم ما قيمته أكثر من مليار دولار من اللبن سنويا، وهي العلامة التجارية الأكثر شعبية بالولايات المتحدة في صناعة اللبن الزبادي.