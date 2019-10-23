تمور الأهواز.. ارتفاع بالأسعار بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الصادرات

ارتفعت أسعار التمور في الأهواز الإيرانية بنسبة 100% هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج وزيادة وتيرة صادراتها للخارج حیث المصلحة الاقتصادية، نظرا لفقدان العملة الوطنية قيمتها جراء العقوبات الأميركية.

وأعلن رئيس منظمة الجهاد الزراعي في الأهواز، كيخسرو جنكلوايي، أن محافظة خوزستان جنوب غربي إيران احتلت المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بإنتاجها 190 ألف طن من شتى أنواع التمور.

وكانت الأهواز قد احتفظت بالصدارة في ترتيب المحافظات الإيرانية المنتجة للتمور، واحتلت المرتبة الأولى على المستوى الوطني خلال أعوام عديدة.

وأشار جنكلوايي إلى أن تمور الأهواز تشكل 34% من صادرات التمور الإيرانية إلى الخارج، مؤكدا أن أرباحها بلغت 85 مليون دولار خلال موسم العام الماضي، فضلا عن نشاط نحو 35 ألف شخص في هذا القطاع الذي ينتج 75 نوعا من التمور.

وبالرغم من نمو أغلب أنواع النخيل في الأهواز فإن السعمران والبريم والبرحي والزهدي والكبكاب وكذلك القنطار والخضراوي والخاصو والبيارم، فضلا عن الحلاوي والسكر والديري ودقلة نور والحمراوي، تعتبر من أهم وأكثر أنواع التمور المنتجة فيها.