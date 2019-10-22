استعدادا للمونديال.. توسعة مطار حمد الدولي لاستقبال 53 مليون مسافر

عماد مراد-الدوحة

للوصول إلى 53 مليون مسافر سنويا، كشف مطار حمد الدولي عن المرحلة الثانية من توسعة المطار، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب قطر الذي افتتح اليوم ويستمر حتى بعد غد الخميس.

تضم المرحلة الثانية جزءين، الأول يشمل توسعة المنطقة المركزية التي تصل بين منطقتي إي ودي، وستبدأ أعمال الإنشاء من مطلع العام المقبل 2020 لتنتهي في بداية 2022 قبل انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم، في حين سيكون الجزء الثاني الذي سينتهي بعد 2022 امتدادا للمنطقتين إي ودي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا.

وتشمل خطة التوسعة أيضا مساحة أخرى تبلغ 11720 مترا مربعا، وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والخدمات الأخرى للمسافرين، مما سيعزز العروض المتعددة التي يقدمها المطار -الحائز على تصنيف الخمس نجوم- عبر الجمع بين مجموعات الأعمال الفنية عالمية المستوى وبين المساحات الخضراء، إلى جانب منافذ بيع التجزئة والأطعمة ومعالم الجذب السياحي ضمن مبنى واحد شامل.

وقد روعي في تصميم التوسعة أن تتكامل بشكل تام مع المبنى الحالي، وتسمح بالتدفق السلس للمسافرين، بما يعزز التجربة الكلية للسفر عبر تقليل المسافات المقطوعة داخل المطار وضمان سهولة الوصول والتجوال داخله، في حين ستسمح المساحات الخضراء الجديدة للمسافرين بالاستفادة من أجواء الاسترخاء التي توفرها تلك الطبيعة الجديدة.