بينها الدينار الإسلامي وقطعة نقدية كانت بحوزة الملك فاروق.. تعرف على أغلى العملات بالعالم

في حال عثرت على قطعة نقدية قديمة في مكان ما فإن من المفيد تفحصها وتفقدها جيدا، فقد تكون ذات قيمة عالية ولها أهمية تاريخية، مما سيساعد على جني الكثير من المال.

تحدثت الكاتبة مارسيا وندورف في تقريرها -الذي نشره موقع "إنترستنغ إنجينيرينغ"- عن العملات الأعلى قيمة في العالم.

الدولار الفضي فلوينغ هير

الدولار الفضي كان أول عملة معدنية تصدرها الحكومة الفدرالية الأميركية، وتأسست دار السك الأميركية عام 1792، وظهر أول دولار فضي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 1794، وعند إصدارها هذه العملة اتبعت الولايات المتحدة حجم ووزن الدولار الإسباني.

يشار إلى أن الدولارات الفضية المتبقية يتراوح عددها بين 120 و130 قطعة، وخلال شهر يناير/كانون الثاني 2013 باعت سلسلة معارض ستاكس باورز إحدى هذه القطع في مزاد بمبلغ صادم تجاوز 10 ملايين دولار، وهو ما يجعل هذا الدولار العملة الأغلى مبيعا على الإطلاق.

عملة النسر الذهبي الأميركي

أشارت الكاتبة إلى أن هذه العملة الذهبية التي تعادل حوالي عشرة دولارات أصدرتها دار السك الأميركية خلال الفترة بين عامي 1792 و1933.

وقبل عام 1933 عندما لم يعد يستخدم الذهب في صناعة العملة الأميركية كان شعار النسر يوضع على جميع العملات المعدنية الأميركية -التي تتضمن السنت والدايم والدولار- وعملة النسر.

الملك فاروق ضم إحدى قطع النسر الذهبي المزدوج إلى مجموعته (غيتي)



عملة النسر المزدوج لسانت غودنس الأميركية

ذكرت الكاتبة أن هذه العملة تعد من أندر العملات في العالم، ففي عام 1933 جرى سك 445 ألفا و500 قطعة من هذه العملة المعدنية، لكن لم يتم تداولها مطلقا.

وفي العام نفسه، أصدر الرئيس فرانكلين روزفلت أمرا تنفيذيا يحظر تخزين العملات الذهبية وسبائك الذهب داخل الولايات المتحدة.

وفي عام 1934 أصدر الكونغرس قانون احتياطي الذهب، وأصدر أمرا بإذابة جميع القطع النقدية من عملة النسر المزدوج باستثناء اثنتين، ومع ذلك اختفت 20 قطعة من هذه العملات المعدنية وبيعت لهواة جمع العملات.

وانطلقت وكالة الخدمة السرية الأميركية لاستعادة القطع النقدية المفقودة واسترجعت تسعا منها، لكن إحدى هذه القطع النقدية كان قد ضمها الملك فاروق إلى مجموعته، وعندما عزل في عام 1952 بيعت أغراضه بالمزاد العلني، لكن عملة النسر المزدوج اختفت.

وفي يوليو/تموز 2001 نقلت هذه القطعة إلى خزانة السبائك الأميركية في فورت نوكس.



عملة براشر دوبلوون إي بي أون بريست الأميركية

صنعت هذه العملة في عام 1787 من قبل الصائغ إفرايم براشر، مما يجعلها أول عملة ذهبية للولايات المتحدة.