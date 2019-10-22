بريطانيا تلغي حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت السفارة البريطانية بمصر في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية "لم تعد تنصح بعدم السفر" إلى منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر.

وقال السفير البريطاني جيفري أدامز "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر".

وأضاف "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".

كما قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني أندرو موريسون "يسعدني اليوم (الثلاثاء) أن نعلن رفع القيود الحالية".

كانت الحكومة البريطانية توصي بعدم السفر جوا من منتجع شرم الشيخ بمصر وإليه إلا في حالات الضرورة بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 2015 أودى بحياة 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير.

ودفع الهجوم -الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه- روسيا لتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر لسنوات عدة ودفع عددا من الدول لوقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

وبريطانيا هي ثاني دولة ترفع حظر الطيران عن مصر بعد روسيا التي قررت استئناف رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة في أبريل/نيسان 2018، بينما لم تستأنف رحلاتها إلى المنتجعات السياحية حتى الآن.

ترحيب

رحبت وزارة الطيران المدني المصرية بالقرار، وقالت في بيان لها "هذا القرار.. يعد مؤشرا على العلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وتتويجا للتنسيق الإستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين".

كما قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط في بيان الثلاثاء إن "قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل".

وبلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح.

وكانت السياحة في مصر -التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد- شهدت تراجعا حادا عقب إسقاط الطائرة الروسية، خصوصا أن القسم الأكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر هم من روسيا.