أويل برايس: هل هي نهاية الاكتتاب العام بشركة أرامكو؟

قال تقرير في موقع أويل برايس الأميركي إن جميع المؤشرات تدل على أن الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة للاكتتاب العام في عملاق النفط السعودي "أرامكو"، وإن المخاطر تزداد مع تزايد العديد من الضغوط.

وأصبح الاكتتاب في أرامكو يشكل صداعا للعديد من المستثمرين بعد تأجيله مرة أخرى نهاية الأسبوع الحالي، ولا سيما أن العديد من البنوك والمحللين يشعرون بالقلق من تأجيله حتى نهاية عام 2019.

وأفاد تقرير للدكتور سيريل ويدرشوفن مراقب السوق العالمي للطاقة والمستشار في العديد من المراكز البحثية الدولية، بأنه لا وجود لعلامات واضحة على إلغاء الاكتتاب بالكامل.

قلق

وبين الكاتب أن بعض الأمور تدعو للقلق في ظل سيل الأخبار الإيجابية، ولعل من أبرزها وأكثرها إلحاحا ازدياد المخاطر المحيطة بالشركة على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الكاتب، تحددت بعض المخاطر بالفعل، على غرار الشفافية والمساءلة والتدخل المحتمل للحكومة السعودية.

وقال الكاتب إنه على الرغم من تعامل شركة أرامكو مع هذه المشاكل على نحو قانوني، فإن المحللين ما زالوا حذرين للغاية من التأثير المحتمل لشراء حصة في كيان لا يزال مملوكا للحكومة السعودية، ومتأثرا بها بشكل كبير، ولا يمكن لإدراج هذه الشركة في البورصة أن يزيل هذا المخاوف.

وأضاف "لقد تسببت طبيعة عملية صنع القرار غير الشفافة للاكتتاب العام في دفع العديد من المستثمرين والبنوك للشعور بالحذر إزاء ما يمكن أن يحدث".

وتابع "يمكن القول إن انعدام الشفافية داخل المملكة النفطية سيمثل مشكلة دائمة بالنسبة لهذه الشركة".

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هجمات

وتطرق الكاتب إلى مشكلة أخرى لم يُتعامل معها على نحو كامل، وهي المشاكل الجيوسياسية المرتبطة بالهجمات على منشأة بقيق النفطية.

ولطالما كان المستثمرون مصدومين من قدرة الحوثيين على "تركيع" أكبر شركة نفط في العالم وإضعافها، وفق ما يذكر تقرير أويل برايس.

يقول الكاتب -بناء على ذلك- يمكننا معالجة المخاطر السياسية بسهولة، إلا أن التهديدات العسكرية الواسعة النطاق حديثة العهد بالنسبة لمعظم المستثمرين.

ويضيف أنه على الرغم من أن أرامكو كانت قادرة على إعادة الإنتاج والصادرات إلى مستوييهما السابقين، فإن صورة أرامكو التي لا تقهر بدأت بالتقهقر.

تقييم أرامكو

يشير الكاتب إلى أنه لإنجاح الاكتتاب العام، يجب أن تبلغ قيمة أرامكو بين 1.5 و2 تريليون دولار، إلا أن المشكلات التي تعاني منها أرامكو جعلتها تنزل تحت هذا المستوى.

ويلفت إلى أن الحديث عن أن منظمة أوبك تنوي استهداف تخفيضات الإنتاج القاسية الجديدة في الاجتماع القادم، لن يخدم الاكتتاب العام لشركة أرامكو بأي شكل من الأشكال.

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ضغوط النشطاء

وأورد الكاتب أن نشطاء التغيير المناخي يضغطون على المجموعات المالية الغربية والآسيوية لإخراج نفسها من مشروع الاكتتاب العام لشركة أرامكو، وفي الآن ذاته، يخضع مستثمرو بورصة وول ستريت إلى ضغط المجموعات البيئية الغربية.

وقال الكاتب إن نشطاء أميركيين وبريطانيين وهولنديين طلبوا من العديد من البنوك عدم المشاركة في الاكتتاب العام، على غرار "بنك أوف أميركا" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" وغيرها.

وأضاف أنه بعد سنوات من المساومة مع بورصة نيويورك ولندن، يتعين الآن على شركة أرامكو أن تبحث في أماكن تقل فيها الرغبة في المشاركة في الاكتتاب العام، في الوقت الذي تضعف فيه سوق النفط العالمية.

وخلص الكاتب إلى القول إن تقسيم الاكتتاب العام على العديد من الأطراف دلالة على الضعف، كما أن إدراج أرامكو في بورصة طوكيو وغيرها من البورصات الأقل شأنا ليس بالأمر الإيجابي بالنسبة للشركة السعودية.