"الكافيار" اللؤلؤ الأسود الإيراني.. ما حجم إنتاجه وما سعره وما تأثير العقوبات عليه؟

محمد رحمن بور-طهران الكافيار -أو اللؤلؤ الأسود- هو بيض مملح يستخرج من بعض أنواع السمك، ويمتاز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، كما يُصنف من أغلى وأشهر المقبلات الفاخرة، وينتج 90% من جميع أنواعه في العالم في بحر قزوين شمال إيران. سمك الكافيار (أو الحفش) واحد من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض، ويعود تاريخه -بحسب المؤرخين- إلى العصر الجوراسي (145-200 مليون سنة)، ويطلق عليه أيضا اسم الأحافير الحية، وقد أدرج في السنوات الماضية ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

أسماك الكافيار

منذ ثماني سنوات وقّعت جميع الدول المطلة على بحر قزوين (إيران وتركمانستان وكزاخستان وروسيا وأذربيجان) اتفاقية بعدم صيد أسماك الكافيار من بحر قزوين، وعمدوا إلى زيادة الإنتاج من خلال مزارع تربية الأسماك.

يقول المهندس ناصر كرمي راد مدير عام مكتب استعادة وحفظ الذخائر الوراثية للحيوانات المائية في المنظمة الوطنية لمصايد الأسماك -في حديثه للجزيرة نت- إن خمسة أنواع من أسماك الكافيار توجد في بحر قزوين، ومعظم النوعية الموجودة على الساحل الإيراني هي من نوع "قره برون".

وأضاف أنه بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وظهور دول جديدة على ساحل بحر قزوين، بدأت الدول صيد أسماك الكافيار من دون أي قيود، مما جعل جميع أنواعها تواجه شبح الانقراض، وإثر ذلك تشكلت اتفاقية الموارد الحية لبحر قزوين لاستعادة وحفظ الذخائر البحرية وأسماك الكافيار.

كما أشار إلى أن صيد أسماك الكافيار البحرية حاليا لا يتم من جميع الأطراف، لكن سُمح لإيران وروسيا فقط بصيد محدود، بهدف زيادتها في الأحواض الصناعية، ثم إعادتها إلى البحر من جديد وحفظها من الانقراض.