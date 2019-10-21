بالأرقام.. أكثر شعوب العالم استهلاكا للقهوة وأكثرها إنتاجا

محمد بنكاسم

يستهلك سكان الأرض يوميا قرابة ثلاثة مليارات كأس من القهوة، وهو من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم. ويعمل ما يناهز عشرة ملايين شخص في مختلف فروع صناعة القهوة من الإنتاج إلى التحميص إلى تقديم المشروب في المقاهي.

ويعيش أكثر من 120 مليون شخص عبر العالم على مداخيل قطاع القهوة بمختلف فروعه، ويؤمّن 80% من الإنتاج العالمي من القهوة 25 مليون مزارع يمتلكون ضيعات صغيرة المساحة.

وتنتج القهوة في أكثر من 50 بلدا عبر العالم، وتهيمن أميركا الجنوبية وآسيا على الإنتاج العالمي، في حين تستحوذ أوروبا على القسط الأوفر من الاستهلاك العالمي. وبينما تتصدر البرازيل دول العالم المنتجة والمصدرة للقهوة، تتصدر فنلندا قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكا لها حسب الفرد، والولايات المتحدة من حيث الاستهلاك الكلي.

ويهدد التغير المناخي الإنتاج العالمي من القهوة، إذ يؤدي إلى تقلص المساحات الصالحة لزراعة البن، وهو ما يعرض حياة المزارعين وأسرهم وكذا التنوع البيولوجي إلى مخاطر جمة.

ويعرف سوق القهوة في العالم للموسم الثاني على التوالي وفرة في المعروض، وهو ما نتج عنه انخفاض في أسعار هذا المنتوج إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما.