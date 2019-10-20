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الكويت: المحادثات مع السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة ما زالت مستمرة

الجار الله: عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن المنطقة المقسومة فسيُعلن البلدان عن عودة إنتاج النفط (وكالة كونا)
الجار الله: عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن المنطقة المقسومة فسيُعلن البلدان عن عودة إنتاج النفط (وكالة كونا)

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة بين البلدين.

وجاءت تصريحات المسؤول الكويتي بعد تقارير إعلامية محلية ذكرت أن الجانبين اتفقا على استئناف الإنتاج.

وأضاف الجار الله في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أنه عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة، فسيُعلن البلدان عن عودة إنتاج النفط، ولفت إلى أن أجواء تلك مفاوضات "إيجابية جدا".

وكان الجانبان أوقفا الإنتاج البالغ نحو نصف مليون برميل يوميا قبل أكثر من أربع سنوات لأسباب بيئية.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة تقارب ستة آلاف كيلومتر مربع، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1922.

المصدر : الصحافة الكويتية,الجزيرة
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