استمرت من الجمعة إلى الأحد.. تفاصيل عن أطول رحلة طيران تجارية بالعالم

أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) بنجاح أطول رحلة بدون توقف في العالم على متن طائرة تجارية، في رحلة من نيويورك إلى سيدني، على متنها 49 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

وذكرت كانتاس عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن الرحلة التجريبية -التي حلقت لمسافة 16 ألفا ومئتي كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة.

وغادرت الرحلة "كانتاس كيو أف 7879" من مطار جون أف كينيدي في نيويورك ليلة الجمعة، وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني صباح الأحد، حيث يسبق توقيت سيدني توقيت نيويورك بـ 15 ساعة.

وفي الوقت الحالي، تشغل الخطوط الجوية السنغافورية أطول رحلة تجارية بدون توقف من سنغافورة إلى مدينة نيوآرك (بولاية نيوجيرسي الأميركية) والتي استغرقت 18 ساعة ونصف الساعة.

وقامت كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز بوينغ 9-787 دريملينر من أجل الرحلة التجريبية بأقصى قدر من الوقود وحمولة محدودة من الركاب والأمتعة، وبدون شحنات على متنها، للسماح للطائرة بتسيير الرحلة دون توقف.

وقالت الشركة الأسترالية إن جميع انبعاثات الكربون ستقابلها تدابير أخرى لخفض الغازات الدفيئة في الجو.

وكان على متن الطائرة 49 راكبا، من بينهم مديرون تنفيذيون في كانتاس، وعلماء، وباحثون وصحفيون وأفراد الطاقم.

وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس بعد وصوله سيدني "هذا مهم للغاية في مجال الطيران، ونأمل أن يعتبر عرضا مسبقا لخدمة منتظمة سوف تزيد من سرعة سفر الأشخاص من أحد طرفي الكرة الأرضية إلى الطرف الآخر".

وقالت كانتاس "الغرض من رحلة تحطيم الأرقام القياسية إجراء بحث علمي على الركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة طويلة للغاية.. وتقليل الاضطراب خلال الرحلات الجوية الطويلة إلى أدنى حد وتحديد فترات الراحة والعمل المثلى لأفراد الطاقم".

وتخطط الشركة لتنفيذ رحلتين بحثيتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.